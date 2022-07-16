Banner-MutuaBccSpettacolo
16:01:59 Il Coronavirus miete ancora una vittima in provincia di Caserta: lo riferisce il report dell’Asl che fa registrare un calo sul numero totale dei positivi di 301 casi.

Questo risultato è stato possibile grazie al gran numero di guariti 1636 che superano i 1336 nuovi positivi.

I contagiati attuali sono 21521 con un tasso del 20,52%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.501 casi seguito da Aversa con 1.356 casi

1.022 i casi a Marcianise, 

938 i casi a Maddaloni,

729 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

727 i casi a Mondragone,

697 i casi a Orta di Atella,

635 i casi a Casal di Principe,

498 i casi a San Nicola la Strada, Trentola Ducenta,

495 i casi a San Cipriano d’Aversa,

455 i casi a Sant’Arpino,

449 i casi a Lusciano,

422 i casi a Teverola,

419 i casi a Castel Volturno,

401 i casi a Gricignano d’Aversa,

384 i casi a Sessa Aurunca,

351 i casi a Parete,

350 i casi a Capua,

349 i casi a San Marcellino,

318 i casi a San Prisco,

315 i casi a Santa Maria a Vico, Succivo,

288 i casi a Casaluce,

286 i casi a Casagiove,

270 i casi a Cesa,

265 i casi a Villa Literno,

262 i casi a Capodrise,

251 i casi a Frignano,

250 i casi a San Felice a Cancello,

233 i casi a Macerata Campania,

230 i casi a Teano,

227 i casi a Casapulla,

216 i casi a Carinaro,

196 i casi a Piedimonte Matese,

188 i casi a Sparanise,

184 i casi a Casapesenna,

181 i casi a Villa di Briano,

175 i casi a Portico di Caserta, 

174 i casi a San Marco Evangelista,

171 i casi a Carinola,

168 i casi a Recale,

167 i casi a Calvi Risorta,

155 i casi a Curti,

152 i casi a Alife,

146 i casi a Bellona,

144 i casi a Cellole, 

141 i casi a San Tammaro,

132 i casi a Francolise,

131 i casi a Pignataro Maggiore,

130 i casi a Vitulazio,

126 i casi a Vairano Patenora,

120 i casi a Arienzo,

114 i casi a Cancello ed Arnone,

107 i casi a Falciano del Massico,

105 i casi a Cervino,

104 i casi a Caiazzo, Pietramelara,

102 i casi a Grazzanise,

89 i casi a Roccamonfina,

71 i casi a Pietravairano,

68 i casi a Pastorano,

67 i casi a Santa Maria la Fossa,

66 i casi a Mignano Monte Lungo,

58 i casi a Alvignano,

56 i casi a Piana di Monte Verna,

53 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

47 i casi a Castel Morrone,

46 i casi a Camigliano, Rocca d’Evandro,

43 i casi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Valle di Maddaloni,

41 i casi a Baia e Latina, Riardo,

38 i casi a Presenzano,

36 i casi a Galluccio, Pratella,

34 i casi a Pontelatone, San Potito Sannitico,

33 i casi a Conca della Campania,

31 i casi a Formicola,

30 i casi a Dragoni, Marzano Appio,

27 i casi a Caianello,

26 i casi a Ailano, Roccaromana,

25 i casi a Castel di Sasso, Ruviano,

23 i casi a Tora e Piccilli,

21 i casi a Giano Vetusto, Prata Sannita,

19 i casi a Capriati al Volturno, Castello del Matese, Liberi, 

15 i casi a Raviscanina,

12 i casi a San Gregorio Matese,

11 i casi a Valle Agricola,

10 i casi a San Pietro Infine,

8 i casi a Rocchetta e Croce,

6 i casi a Letino,

5 i casi a Ciorlano, Fontegreca,

2 i casi a Gallo Matese, 

1 i casi a Casa circondariale.

