16:01:59 Il Coronavirus miete ancora una vittima in provincia di Caserta: lo riferisce il report dell’Asl che fa registrare un calo sul numero totale dei positivi di 301 casi.
Questo risultato è stato possibile grazie al gran numero di guariti 1636 che superano i 1336 nuovi positivi.
I contagiati attuali sono 21521 con un tasso del 20,52%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.501 casi seguito da Aversa con 1.356 casi
1.022 i casi a Marcianise,
938 i casi a Maddaloni,
729 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
727 i casi a Mondragone,
697 i casi a Orta di Atella,
635 i casi a Casal di Principe,
498 i casi a San Nicola la Strada, Trentola Ducenta,
495 i casi a San Cipriano d’Aversa,
455 i casi a Sant’Arpino,
449 i casi a Lusciano,
422 i casi a Teverola,
419 i casi a Castel Volturno,
401 i casi a Gricignano d’Aversa,
384 i casi a Sessa Aurunca,
351 i casi a Parete,
350 i casi a Capua,
349 i casi a San Marcellino,
318 i casi a San Prisco,
315 i casi a Santa Maria a Vico, Succivo,
288 i casi a Casaluce,
286 i casi a Casagiove,
270 i casi a Cesa,
265 i casi a Villa Literno,
262 i casi a Capodrise,
251 i casi a Frignano,
250 i casi a San Felice a Cancello,
233 i casi a Macerata Campania,
230 i casi a Teano,
227 i casi a Casapulla,
216 i casi a Carinaro,
196 i casi a Piedimonte Matese,
188 i casi a Sparanise,
184 i casi a Casapesenna,
181 i casi a Villa di Briano,
175 i casi a Portico di Caserta,
174 i casi a San Marco Evangelista,
171 i casi a Carinola,
168 i casi a Recale,
167 i casi a Calvi Risorta,
155 i casi a Curti,
152 i casi a Alife,
146 i casi a Bellona,
144 i casi a Cellole,
141 i casi a San Tammaro,
132 i casi a Francolise,
131 i casi a Pignataro Maggiore,
130 i casi a Vitulazio,
126 i casi a Vairano Patenora,
120 i casi a Arienzo,
114 i casi a Cancello ed Arnone,
107 i casi a Falciano del Massico,
105 i casi a Cervino,
104 i casi a Caiazzo, Pietramelara,
102 i casi a Grazzanise,
89 i casi a Roccamonfina,
71 i casi a Pietravairano,
68 i casi a Pastorano,
67 i casi a Santa Maria la Fossa,
66 i casi a Mignano Monte Lungo,
58 i casi a Alvignano,
56 i casi a Piana di Monte Verna,
53 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
47 i casi a Castel Morrone,
46 i casi a Camigliano, Rocca d’Evandro,
43 i casi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Valle di Maddaloni,
41 i casi a Baia e Latina, Riardo,
38 i casi a Presenzano,
36 i casi a Galluccio, Pratella,
34 i casi a Pontelatone, San Potito Sannitico,
33 i casi a Conca della Campania,
31 i casi a Formicola,
30 i casi a Dragoni, Marzano Appio,
27 i casi a Caianello,
26 i casi a Ailano, Roccaromana,
25 i casi a Castel di Sasso, Ruviano,
23 i casi a Tora e Piccilli,
21 i casi a Giano Vetusto, Prata Sannita,
19 i casi a Capriati al Volturno, Castello del Matese, Liberi,
15 i casi a Raviscanina,
12 i casi a San Gregorio Matese,
11 i casi a Valle Agricola,
10 i casi a San Pietro Infine,
8 i casi a Rocchetta e Croce,
6 i casi a Letino,
5 i casi a Ciorlano, Fontegreca,
2 i casi a Gallo Matese,
1 i casi a Casa circondariale.