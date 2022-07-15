21:07:53 CAPUA. Chiusura del ponte Romano, a partire dal prossimo 18 luglio Air Campania attiva i servizi alternativi con bus di collegamento tra le parti Nord e Sud di Capua.

Dalla Regione è arrivato l’ok al programma di esercizio e l’autorizzazione al servizio sperimentale, che durerà per tutto il periodo emergenziale.

«In un clima di collaborazione istituzionale Air Campania non poteva non rispondere all’appello del sindaco Villani, ma soprattutto dei cittadini di Capua e dei comuni limitrofi. La chiusura del ponte per motivi di sicurezza, di fatto, ha isolato i due estremi della città. Con l’attivazione del servizio alternativo diamo il nostro contributo in questa fase di emergenza. Ringrazio la Regione Campania che, atteso il carattere di urgenza, in tempi brevissimi ha rilasciato l’autorizzazione all’attivazione del servizio e i tecnici di Air Campania per il lavoro svolto in questi giorni», ha dichiarato l’Amministratore Unico Anthony Acconcia.

Il servizio alternativo predisposto dall’azienda regionale di trasporto, che collega Porta Roma alla frazione di Sant'Angelo e al centro della città, sarà attivo a partire da lunedì prossimo e prevede 32 corse di andata e ritorno, assicurando collegamenti a partire dalle 6.45 e fino alle 20.30:

Da Capua via Napoli in direzione Ponte Romano

Capua via Napoli (capolinea AIR);

Capua via Ferdinando Palasciano (banca Credit Agricole);

Capua via Ferdinando Palasciano (caserma Carabinieri);

Capua via Riviera Volturno (farmacia Riviera);

Capua via G. C. Falco (Itet Federico II);

Capua via Martiri di Nassirya;

Capua fraz. Sant’Angelo in Formis;

Bellona S333;

Capua via Fuori Porta Roma (Parrocchia San Giuseppe);

Capua via Fuori Porta Roma (distributore Esso);

Capua via Fuori Porta Roma (Ponte Romano).

Da Ponte Romano in direzione di Capua via Napoli

Capua via Fuori Porta Roma (Ponte Romano);

Capua via Fuori Porta Roma (Parrocchia San Giuseppe);

Capua via Fuori Porta Roma (distributore Esso);

Bellona località Triflisco;

Capua fraz. Sant’Angelo in Formis;

Capua via Martiri di Nassirya;

Capua via G. C. Falco (Itet Federico II);

Capua via Riviera Volturno (farmacia Riviera);

Capua via Ferdinando Palasciano (caserma Carabinieri);

Capua via Napoli (capolinea AIR).

Su aircampania.it il quadro completo con gli orari.