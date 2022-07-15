Congratulazioni alla dott.ssa Rossella Della Valle, praticante avvocato abilitata al patrocinio, che ha conseguito in data odierna il diploma di specializzazione per le professioni legali presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, discutendo la tesi dal titolo "Le regole del giudizio nel processo penale: archiviazione e proseguimento", relatore prof. Mariano Menna.
I genitori e la famiglia tutta, augurano a Rossella sempre maggiori successi nelle aule dei Tribunali, ove, nonostante la giovane età, ha, già ricevuto riconoscimenti ed apprezzamenti.
Ad maiora