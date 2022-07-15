La Provincia di Caserta innalza gli standard di sicurezza sulle strade di propria pertinenza e lo fa attraverso l’impiego di strumenti tecnologici avanzati di rilevamento delle infrazioni legate alla velocità.

Nel 2020 in Terra di Lavoro si sono registrati 1.012 incidenti nei quali 44 persone hanno perso la vita e 1.516 hanno riportato lesioni. Il tutto nonostante l’impatto delle misure pandemiche sulla mobilità. Le principali cause? L’alta velocità e sorpassi azzardati (nel 60,9% dei casi) sono state, ancora una volta, tra le principali cause dei sinistri mortali.

Adesso, grazie all’impiego sul territorio di pertinenza di dispositivi smart (gestiti tramite una piattaforma Cloud), questi consentiranno più controllo e maggiore efficacia di intervento nel contrasto alle cause di incidentalità più diffuse, in piena coerenza con gli obiettivi europei di riduzione di morti e feriti sulle strade: meno il 50% entro il 2030.

Un orizzonte che necessita ancora impegno per essere raggiunto, ma il piano integrato di sicurezza stradale pluriennale sviluppato dall’Amministrazione Provinciale partirà ufficialmente il 25 luglio.

Saranno attivati tre dispositivi (attivi 24 ore su 24 (TBD)) per il controllo automatico della velocità istantanea lungo la S.P. 335 ex S.S. 265 e la SP. 333 ex S.S. 264.

I dispositivi saranno posizionati in dettaglio:

sulla S.P. 335 ex S.S. 265 dei Ponti della Valle in direzione Giugliano in Campania al km 43+863

sulla sulla S.P. 335 ex S.S. 265 dei Ponti della Valle in direzione Marcianise al km 43+940

sulla sulla S.P. 333 ex S.S. 264 del Basso Volturno al km 7+380 in direzione Castel Volturno ed in direzione Grazzanise.

Gli apparati, tutti smart e dotati della tecnologia più evoluta, interagiranno con l’ecosistema Titan, la piattaforma proprietaria Safety21 certificata AgiD (Agenzia per l’Italia digitale) in dotazione alla Polizia Provinciale di Caserta. Titan® riceverà e gestirà le informazioni, dati e immagini, provenienti dai dispositivi, utili per la constatazione di eventuali infrazioni nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, essendo la procedura perfettamente aderente alle regole Europee sul GDPR.

Il programma di sicurezza stradale della Provincia di Caserta, a partire dal 2023 inoltre, si rivolgerà direttamente ai cittadini e in particolare ai più giovani. Sarà attivato il progetto sociale “Ti Voglio Bene”: un’estesa campagna di formazione e sensibilizzazione alla buona guida rivolta alle nuove generazioni che unirà alla comunicazione on-line sul territorio, una serie di corsi didattici per bambini e ragazzi delle scuole di secondo grado, che avverrà con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio casertano.

“Come è noto – ha dichiarato il Presidente della Provincia Giorgio Magliocca - l’eccesso di velocità ed i sorpassi azzardati rappresentano le cause principali di incidenti stradali e, con l’attivazione di questi dispositivi autovelox nei tratti più pericolosi delle nostre strade, proseguiamo il nostro programma per incrementare il livello di sicurezza della circolazione stradale provinciale. Questi dispositivi, infatti, costituiscono un importante significato di deterrenza e, quindi, vengono impiegati soprattutto con la funzione preventiva di ridurre gli incidenti, aumentare la sicurezza della viabilità e pertanto garantire l’incolumità pubblica. Intendiamo richiamare tutti – ha concluso Magliocca - alla necessità del rispetto del codice della strada in una logica dissuasiva e non soltanto repressiva”.