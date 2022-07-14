Banner-MutuaBccSpettacolo
22:19:40 Un incendio si è sviluppato stamattina in un appartamento di via Scarlatti a Marcianise.

Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta allertati dai residenti.

Giunti sul posto, i pompieri si sono imbattuti nelle fiamme al piano terra di un palazzo di due piani, con il fumo nero e denso che aveva invaso anche le scale. Entrati all'interno dell'appartamento, hanno spento l'incendio che dalla cameretta si stava propagando al resto dell'immobile. In questo modo i vigili hanno limitato i danni evitando che le fiamme si propagassero anche alle altre abitazioni adiacenti. Illesi i tre occupanti dell'appartamento, una donna e due bambini, fuggiti via subito dopo aver visto le fiamme.

 

