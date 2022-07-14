14:42:17 Continua a salire il numero dei positivi anche se cala leggermente il tasso di positività: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl.
Sono stati 1755 i nuovi positivi contro 1110 guariti per un incremento di 645 unità che porta il numero totale dei casi a 21296.
Il tasso di positività è del 24,07, un punto in meno rispetto a ieri.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.514 casi seguito da Aversa con 1.370 casi
997 i casi a Marcianise,
952 i casi a Maddaloni,
741 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
732 i casi a Mondragone,
696 i casi a Orta di Atella,
610 i casi a Casal di Principe,
505 i casi a Trentola Ducenta,
482 i casi a San Nicola la Strada,
455 i casi a San Cipriano d’Aversa,
454 i casi a Lusciano,
441 i casi a Sant’Arpino,
425 i casi a Teverola,
399 i casi a Castel Volturno,
382 i casi a Gricignano d’Aversa,
376 i casi a Sessa Aurunca,
354 i casi a Parete,
342 i casi a San Marcellino,
338 i casi a Capua,
331 i casi a San Prisco,
314 i casi a Succivo,
309 i casi a Santa Maria a Vico,
300 i casi a Casaluce,
275 i casi a San Felice a Cancello,
274 i casi a Casagiove,
264 i casi a Cesa,
259 i casi a Villa Literno,
241 i casi a Capodrise,
234 i casi a Macerata Campania, Teano,
233 i casi a Casapulla,
231 i casi a Frignano,
221 i casi a Carinaro,
189 i casi a Villa di Briano,
186 i casi a Piedimonte Matese,
179 i casi a Sparanise,
177 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna,
176 i casi a Portico di Caserta,
169 i casi a San Marco Evangelista,
162 i casi a Carinola, Recale,
156 i casi a Alife,
149 i casi a Curti,
147 i casi a San Tammaro,
140 i casi a Cellole,
136 i casi a Pignataro Maggiore,
135 i casi a Bellona,
133 i casi a Francolise,
130 i casi a Vitulazio,
128 i casi a Vairano Patenora,
119 i casi a Arienzo,
109 i casi a Falciano del Massico,
108 i casi a Cervino,
105 i casi a Pietramelara,
104 i casi a Grazzanise,
99 i casi a Cancello ed Arnone,
91 i casi a Caiazzo,
86 i casi a Roccamonfina,
63 i casi a Mignano Monte Lungo,
61 i casi a Pastorano, Pietravairano,
59 i casi a Piana di Monte Verna,
58 i casi a Alvignano,
57 i casi a Santa Maria la Fossa,
53 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
49 i casi a Gioia Sannitica, Riardo,
46 i casi a Camigliano,
45 i casi a Valle di Maddaloni,
42 i casi a Castel Morrone,
40 i casi a Rocca d’Evandro,
39 i casi a Baia e Latina,
38 i casi a Marzano Appio,
37 i casi a Castel Campagnano,
36 i casi a Pontelatone,
34 i casi a Presenzano,
33 i casi a Galluccio,
30 i casi a Pratella, San Potito Sannitico,
29 i casi a Formicola,
26 i casi a Conca della Campania,
25 i casi a Ailano, Caianello, Dragoni,
23 i casi a Castel di Sasso, Liberi, Prata Sannita, Roccaromana,
22 i casi a Tora e Piccilli,
21 i casi a Ruviano,
19 i casi a Castello del Matese, Raviscanina,
18 i casi a Giano Vetusto,
17 i casi a Capriati al Volturno, San Gregorio Matese,
8 i casi a Letino, San Pietro Infine, Valle Agricola,
7 i casi a Rocchetta e Croce,
6 i casi a Ciorlano,
3 i casi a Fontegreca,
2 i casi a Gallo Matese, Casa circondariale.