14:42:17 Continua a salire il numero dei positivi anche se cala leggermente il tasso di positività: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl.

Sono stati 1755 i nuovi positivi contro 1110 guariti per un incremento di 645 unità che porta il numero totale dei casi a 21296.

Il tasso di positività è del 24,07, un punto in meno rispetto a ieri.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.514 casi seguito da Aversa con 1.370 casi

997 i casi a Marcianise, 

952 i casi a Maddaloni,

741 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

732 i casi a Mondragone,

696 i casi a Orta di Atella,

610 i casi a Casal di Principe,

505 i casi a Trentola Ducenta,

482 i casi a San Nicola la Strada,

455 i casi a San Cipriano d’Aversa,

454 i casi a Lusciano,

441 i casi a Sant’Arpino,

425 i casi a Teverola,

399 i casi a Castel Volturno,

382 i casi a Gricignano d’Aversa,

376 i casi a Sessa Aurunca,

354 i casi a Parete,

342 i casi a San Marcellino,

338 i casi a Capua,

331 i casi a San Prisco,

314 i casi a Succivo,

309 i casi a Santa Maria a Vico,

300 i casi a Casaluce,

275 i casi a San Felice a Cancello,

274 i casi a Casagiove,

264 i casi a Cesa,

259 i casi a Villa Literno,

241 i casi a Capodrise,

234 i casi a Macerata Campania, Teano,

233 i casi a Casapulla,

231 i casi a Frignano,

221 i casi a Carinaro,

189 i casi a Villa di Briano,

186 i casi a Piedimonte Matese,

179 i casi a Sparanise,

177 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna,

176 i casi a Portico di Caserta,

169 i casi a San Marco Evangelista,

162 i casi a Carinola, Recale,

156 i casi a Alife,

149 i casi a Curti,

147 i casi a San Tammaro,

140 i casi a Cellole,

136 i casi a Pignataro Maggiore,

135 i casi a Bellona,

133 i casi a Francolise,

130 i casi a Vitulazio,

128 i casi a Vairano Patenora,

119 i casi a Arienzo,

109 i casi a Falciano del Massico,

108 i casi a Cervino,

105 i casi a Pietramelara,

104 i casi a Grazzanise,

99 i casi a Cancello ed Arnone,

91 i casi a Caiazzo,

86 i casi a Roccamonfina,

63 i casi a Mignano Monte Lungo,

61 i casi a Pastorano, Pietravairano,

59 i casi a Piana di Monte Verna,

58 i casi a Alvignano,

57 i casi a Santa Maria la Fossa,

53 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

49 i casi a Gioia Sannitica, Riardo,

46 i casi a Camigliano,

45 i casi a Valle di Maddaloni,

42 i casi a Castel Morrone,

40 i casi a Rocca d’Evandro,

39 i casi a Baia e Latina,

38 i casi a Marzano Appio,

37 i casi a Castel Campagnano,

36 i casi a Pontelatone,

34 i casi a Presenzano,

33 i casi a Galluccio,

30 i casi a Pratella, San Potito Sannitico,

29 i casi a Formicola,

26 i casi a Conca della Campania,

25 i casi a Ailano, Caianello, Dragoni,

23 i casi a Castel di Sasso, Liberi, Prata Sannita, Roccaromana,

22 i casi a Tora e Piccilli,

21 i casi a Ruviano,

19 i casi a Castello del Matese, Raviscanina,

18 i casi a Giano Vetusto,

17 i casi a Capriati al Volturno, San Gregorio Matese,

8 i casi a Letino, San Pietro Infine, Valle Agricola,

7 i casi a Rocchetta e Croce,

6 i casi a Ciorlano,

3 i casi a Fontegreca,

2 i casi a Gallo Matese, Casa circondariale.

