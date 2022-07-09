18:48:01 Continua a salire il numero dei positivi in provincia di Caserta. Rispetto alle ultime 24 ore i contagiati crescono di 596 unità grazie ad un numero di guariti superiore rispetto agli ultimi giorni.
Sono stati 1751 i nuovi positivi contro i 1155 guariti che porta il totale a 18618 con un tasso di positività del 26,74%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.433 casi seguito da Aversa con 1.292 casi
878 i casi a Marcianise,
743 i casi a Maddaloni,
675 i casi a Orta di Atella,
658 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
607 i casi a Mondragone,
495 i casi a Casal di Principe,
459 i casi a Trentola Ducenta,
411 i casi a Lusciano,
429 i casi a San Nicola la Strada,
378 i casi a Sant’Arpino, Teverola,
340 i casi a Parete,
336 i casi a Gricignano d’Aversa,
332 i casi a Sessa Aurunca,
323 i casi a San Cipriano d’Aversa,
310 i casi a Castel Volturno,
306 i casi a Capua,
300 i casi a San Marcellino,
290 i casi a San Prisco,
270 i casi a Succivo,
264 i casi a Santa Maria a Vico,
248 i casi a Casagiove,
245 i casi a Casaluce,
242 i casi a San Felice a Cancello,
240 i casi a Villa Literno,
237 i casi a Casapulla,
234 i casi a Cesa,
231 i casi a Macerata Campania,
215 i casi a Capodrise,
202 i casi a Teano,
187 i casi a Carinaro,
186 i casi a Frignano,
167 i casi a San Tammaro,
162 i casi a Calvi Risorta,
153 i casi a Recale,
151 i casi a Casapesenna,
147 i casi a Sparanise,
146 i casi a Villa di Briano,
136 i casi a Curti,
134 i casi a Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Vitulazio,
132 i casi a Vairano Patenora,
130 i casi a San Marco Evangelista,
125 i casi a Carinola,
123 i casi a Alife,
121 i casi a Cellole,
120 i casi a Francolise,
113 i casi a Pignataro Maggiore,
107 i casi a Pietramelara,
105 i casi a Bellona,
99 i casi a Grazzanise,
87 i casi a Arienzo,
84 i casi a Cervino,
76 i casi a Falciano del Massico, Roccamonfina,
71 i casi a Cancello ed Arnone,
66 i casi a Caiazzo,
64 i casi a Piana di Monte Verna,
58 i casi a Pietravairano,
55 i casi a Alvignano, Mignano Monte Lungo,
49 i casi a Riardo,
46 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
43 i casi a Rocca d’Evandro,
40 i casi a Valle di Maddaloni,
39 i casi a Gioia Sannitica, Santa Maria la Fossa,
36 i casi a Camigliano, Pastorano,
33 i casi a Conca della Campania, Galluccio,
31 i casi a Castel Morrone,
30 i casi a Castel Campagnano, Marzano Appio,
28 i casi a Dragoni, Pontelatone,
24 i casi a Formicola, Presenzano, San Gregorio Matese,
22 i casi a Prata Sannita,
21 i casi a Castello del Matese,
20 i casi a Castel di Sasso,
19 i casi a Baia e Latina, Liberi,
18 i casi a Caianello, San Potito Sannitico,
17 i casi a Tora e Piccilli,
16 i casi a Ailano, Capriati al Volturno, Pratella, Raviscanina, Roccaromana,
14 i casi a Ruviano,
9 i casi a Giano Vetusto,
7 i casi a Rocchetta e Croce, San Pietro Infine,
6 i casi a Letino,
4 i casi a Valle Agricola,
3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese,
2 i casi a Fontegreca, Casa circondariale.