18:48:01 Continua a salire il numero dei positivi in provincia di Caserta. Rispetto alle ultime 24 ore i contagiati crescono di 596 unità grazie ad un numero di guariti superiore rispetto agli ultimi giorni.

Sono stati 1751 i nuovi positivi contro i 1155 guariti che porta il totale a 18618 con un tasso di positività del 26,74%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.433 casi seguito da Aversa con 1.292 casi

878 i casi a Marcianise, 

743 i casi a Maddaloni,

675 i casi a Orta di Atella,

658 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

607 i casi a Mondragone,

495 i casi a Casal di Principe,

459 i casi a Trentola Ducenta,

411 i casi a Lusciano,

429 i casi a San Nicola la Strada,

378 i casi a Sant’Arpino, Teverola,

340 i casi a Parete,

336 i casi a Gricignano d’Aversa,

332 i casi a Sessa Aurunca,

323 i casi a San Cipriano d’Aversa,

310 i casi a Castel Volturno,

306 i casi a Capua,

300 i casi a San Marcellino,

290 i casi a San Prisco,

270 i casi a Succivo,

264 i casi a Santa Maria a Vico,

248 i casi a Casagiove,

245 i casi a Casaluce,

242 i casi a San Felice a Cancello,

240 i casi a Villa Literno,

237 i casi a Casapulla,

234 i casi a Cesa,

231 i casi a Macerata Campania,

215 i casi a Capodrise,

202 i casi a Teano,

187 i casi a Carinaro,

186 i casi a Frignano,

167 i casi a San Tammaro,

162 i casi a Calvi Risorta,

153 i casi a Recale,

151 i casi a Casapesenna,

147 i casi a Sparanise,

146 i casi a Villa di Briano,

136 i casi a Curti,

134 i casi a Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Vitulazio,

132 i casi a Vairano Patenora,

130 i casi a San Marco Evangelista,

125 i casi a Carinola,

123 i casi a Alife,

121 i casi a Cellole,

120 i casi a Francolise,

113 i casi a Pignataro Maggiore,

107 i casi a Pietramelara,

105 i casi a Bellona,

99 i casi a Grazzanise,

87 i casi a Arienzo,

84 i casi a Cervino,

76 i casi a Falciano del Massico, Roccamonfina,

71 i casi a Cancello ed Arnone,

66 i casi a Caiazzo,

64 i casi a Piana di Monte Verna,

58 i casi a Pietravairano,

55 i casi a Alvignano, Mignano Monte Lungo,

49 i casi a Riardo,

46 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

43 i casi a Rocca d’Evandro,

40 i casi a Valle di Maddaloni,

39 i casi a Gioia Sannitica, Santa Maria la Fossa,

36 i casi a Camigliano, Pastorano,

33 i casi a Conca della Campania, Galluccio,

31 i casi a Castel Morrone,

30 i casi a Castel Campagnano, Marzano Appio,

28 i casi a Dragoni, Pontelatone,

24 i casi a Formicola, Presenzano, San Gregorio Matese,

22 i casi a Prata Sannita,

21 i casi a Castello del Matese,

20 i casi a Castel di Sasso,

19 i casi a Baia e Latina, Liberi,

18 i casi a Caianello, San Potito Sannitico,

17 i casi a Tora e Piccilli,

16 i casi a Ailano, Capriati al Volturno, Pratella, Raviscanina, Roccaromana,

14 i casi a Ruviano,

9 i casi a Giano Vetusto,

7 i casi a Rocchetta e Croce, San Pietro Infine,

6 i casi a Letino,

4 i casi a Valle Agricola,

3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese,

2 i casi a Fontegreca, Casa circondariale.

