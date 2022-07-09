10:04:59 MATESE. Presentata in Conferenza Stampa la 9° edizione del Rally del Matese, 65 gli equipaggi che parteciperanno. Saranno 157,79 i chilometri totali di cui 95,08 di Trasferimenti e 62,71 di Prove Speciali.

Tra le novità c'è l'atteso ritorno della gara spettacolo. Ecco come si svolgerà. “Siamo pronti. Quest’anno c’è stato un grande numero di iscritti, infatti abbiamo 65 equipaggi provenienti da tutta Italia, che per noi è una grande soddisfazione pensando che c’è stato anche quando abbiamo fatto partire la gara con solo 18 macchine”. Ha dichiarato Angelo Mastrangelo della New Matese Motorsport, l’ASD organizzatrice dell’evento.

Mattinata di verifiche tecniche e sportive quella di queste ore, 9 luglio, che si terranno presso il Cotton Village di Piedimonte Matese. Dopo una fase che si svolgerà su un tratto della prova cronometrata di San Potito Sannitico, partirà la gara vera e propria, alle 18:40 circa sempre dal Cotton Village.

Ci si trasferirà nel territorio comunale di Alvignano dove ci sarà il primo tratto cronometrato per poi ritornare in territorio comunale di Piedimonte Matese dove si terrà, nel centro cittadino, la prova spettacolo, con partenza poco prima delle 20:00.

Dopo lo stop notturno, domattina, 10 luglio, si ripartirà alle 10:00 che le macchine che faranno prima assistenza e poi ripeteranno per tre volte di seguito (con dei riordini intermedi in Piazza Vincenzo Cappello, a Piedimonte Matese) la prova di San Potito Sannitico e la prova di Gioia Sannitica. Il tutto si concluderà domenica sera, verso le 18:30 circa con l’arrivo e le premiazioni in Piazza Roma, a Piedimonte Matese. Che abbia, dunque, inizio l’unico Rally della Campania.