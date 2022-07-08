18:03:15 Sarà una panchina ad honorem a ricordare l'impresa di Michele Agostinetto, il giovane trevigiano affetto da sclerosi multipla, che questa mattina ha fatto tappa a Pietramelara.

Ad accoglierlo in piazza S. Agostino il sindaco Pasquale Di Fruscio e l'amministrazione comunale mentre il delegato alla cultura Giovanni Zarone si è fatto trovare sul percorso ed ha voluto accompagnare personalmente Michele fino alle porte del paese.

Agostinetto é partito da Valdobbiadene il primo maggio scorso e seguendo il percorso della via Francigena raggiungerà a piedi S. Maria di Leuca dove completerà un’impresa stoica quanto storica.

Il viaggio ha lo scopo di incoraggiare tutte le persone affette da questa malattia neurodegenerativa oltre che promuovere maggiore sensibilità nei confronti di questo crescente fenomeno sia da parte delle istituzioni che da parte dell'opinione pubblica.

Commovente l'abbraccio tra il Sindaco e Michele, un momento di emozione pura che sintetizza i valori di un'Italia che vuole credere fino in fondo nel coraggio e nella concretezza delle iniziative che fanno bene al Paese e a chi ha bisogno di questi momenti per continuare a credere che nonostante tutto si può andare avanti la stesso perché la vita è il dono più prezioso possibile e va difesa e custodita fino all'ultimo.

Michele vedendo la panchina a lui dedicata ha pianto di gioia come non sono riusciti a trattenere le lacrime tutti i presenti ad una scena che entrerà sicuramente nell'immaginario collettivo di un'intera comunità, quella di Pietramelara, da sempre pronta e solidale nel promuovere iniziative di natura sociale ed in questo caso con una grande valenza educativa per le giovani generazioni.

“Niente è facile, nulla è impossibile…" con questa frase il sindaco e l'amministrazione comunale hanno salutato Michele in partenza per la vicina Roccaromana dove farà tappa di soggiorno per poi ripartire alla volta della Puglia.

Sarà sicuramente un arrivederci... perché secondo Michele questi luoghi, queste accoglienze, questi momenti ti restano dentro, ti segnano il cuore e meritano di essere rivissuti ogni volta possibile.

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale