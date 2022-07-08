15:14:26 Non si arresta l’ondata di ripresa del Covid: sono stati 1898 i positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 626 guariti per un incremento di 1272 casi che portano i contagiati a 18022.
Il tasso di positività è del 30,51%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.410 casi seguito da Aversa con 1.266 casi
892 i casi a Marcianise,
692 i casi a Maddaloni,
665 i casi a Orta di Atella,
637 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
584 i casi a Mondragone,
465 i casi a Trentola Ducenta,
456 i casi a Casal di Principe,
398 i casi a San Nicola la Strada,
395 i casi a Lusciano,
380 i casi a Teverola,
359 i casi a Sant’Arpino,
327 i casi a Parete,
321 i casi a Gricignano d’Aversa,
320 i casi a Capua,
312 i casi a Sessa Aurunca,
300 i casi a San Marcellino,
298 i casi a San Cipriano d’Aversa,
293 i casi a Castel Volturno,
286 i casi a San Prisco,
259 i casi a Succivo,
243 i casi a Santa Maria a Vico,
241 i casi a Casagiove,
238 i casi a San Felice a Cancello,
236 i casi a Villa Literno,
232 i casi a Casaluce,
223 i casi a Cesa,
220 i casi a Casapulla,
216 i casi a Macerata Campania,
213 i casi a Capodrise,
189 i casi a Carinaro,
184 i casi a Teano,
181 i casi a Frignano,
168 i casi a San Tammaro,
161 i casi a Calvi Risorta,
154 i casi a Recale,
142 i casi a Portico di Caserta,
141 i casi a Casapesenna,
140 i casi a Sparanise,
134 i casi a Villa di Briano,
130 i casi a Curti,
129 i casi a Piedimonte Matese, Vairano Patenora,
126 i casi a Vitulazio,
120 i casi a Cellole, San Marco Evangelista,
115 i casi a Carinola,
114 i casi a Alife,
111 i casi a Francolise,
105 i casi a Pignataro Maggiore,
104 i casi a Bellona,
102 i casi a Pietramelara,
101 i casi a Grazzanise,
83 i casi a Cervino,
75 i casi a Roccamonfina,
73 i casi a Arienzo,
66 i casi a Caiazzo,
64 i casi a Cancello ed Arnone, Falciano del Massico, Pietravairano,
61 i casi a Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna,
59 i casi a Riardo,
57 i casi a Alvignano,
46 i casi a Rocca d’Evandro,
45 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
37 i casi a Camigliano, Gioia Sannitica, Pastorano, Valle di Maddaloni,
35 i casi a Galluccio, Santa Maria la Fossa,
31 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Marzano Appio,
30 i casi a Castel Morrone,
27 i casi a Pontelatone,
25 i casi a Castel Campagnano,
24 i casi a San Gregorio Matese,
23 i casi a Castello del Matese,
21 i casi a Castel di Sasso, Formicola,
20 i casi a Presenzano,
19 i casi a Ailano, Liberi,
17 i casi a Capriati al Volturno, Prata Sannita, San Potito Sannitico,
16 i casi a Pratella,
15 i casi a Baia e Latina, Caianello,
14 i casi a Roccaromana, Ruviano, Tora e Piccilli,
10 i casi a Raviscanina,
8 i casi a Giano Vetusto,
7 i casi a San Pietro Infine,
6 i casi a Rocchetta e Croce,
4 i casi a Letino,
3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, Valle Agricola,
2 i casi a Fontegreca, Casa circondariale.