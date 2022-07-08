BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

15:14:26 Non si arresta l’ondata di ripresa del Covid: sono stati 1898 i positivi registrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 626 guariti per un incremento di 1272 casi che portano i contagiati a 18022.

Il tasso di positività è del 30,51%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.410 casi seguito da Aversa con 1.266 casi

892 i casi a Marcianise, 

692 i casi a Maddaloni,

665 i casi a Orta di Atella,

637 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

584 i casi a Mondragone,

465 i casi a Trentola Ducenta,

456 i casi a Casal di Principe,

398 i casi a San Nicola la Strada,

395 i casi a Lusciano,

380 i casi a Teverola,

359 i casi a Sant’Arpino,

327 i casi a Parete,

321 i casi a Gricignano d’Aversa,

320 i casi a Capua,

312 i casi a Sessa Aurunca,

300 i casi a San Marcellino,

298 i casi a San Cipriano d’Aversa,

293 i casi a Castel Volturno,

286 i casi a San Prisco,

259 i casi a Succivo,

243 i casi a Santa Maria a Vico,

241 i casi a Casagiove,

238 i casi a San Felice a Cancello,

236 i casi a Villa Literno,

232 i casi a Casaluce,

223 i casi a Cesa,

220 i casi a Casapulla,

216 i casi a Macerata Campania,

213 i casi a Capodrise,

189 i casi a Carinaro,

184 i casi a Teano,

181 i casi a Frignano,

168 i casi a San Tammaro,

161 i casi a Calvi Risorta,

154 i casi a Recale,

142 i casi a Portico di Caserta,

141 i casi a Casapesenna,

140 i casi a Sparanise,

134 i casi a Villa di Briano,

130 i casi a Curti,

129 i casi a Piedimonte Matese, Vairano Patenora,

126 i casi a Vitulazio,

120 i casi a Cellole, San Marco Evangelista,

115 i casi a Carinola,

114 i casi a Alife,

111 i casi a Francolise,

105 i casi a Pignataro Maggiore,

104 i casi a Bellona,

102 i casi a Pietramelara,

101 i casi a Grazzanise,

83 i casi a Cervino,

75 i casi a Roccamonfina,

73 i casi a Arienzo,

66 i casi a Caiazzo,

64 i casi a Cancello ed Arnone, Falciano del Massico, Pietravairano,

61 i casi a Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna,

59 i casi a Riardo,

57 i casi a Alvignano,

46 i casi a Rocca d’Evandro,

45 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

37 i casi a Camigliano, Gioia Sannitica, Pastorano, Valle di Maddaloni,

35 i casi a Galluccio, Santa Maria la Fossa,

31 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Marzano Appio,

30 i casi a Castel Morrone,

27 i casi a Pontelatone,

25 i casi a Castel Campagnano,

24 i casi a San Gregorio Matese,

23 i casi a Castello del Matese,

21 i casi a Castel di Sasso, Formicola,

20 i casi a Presenzano,

19 i casi a Ailano, Liberi,

17 i casi a Capriati al Volturno, Prata Sannita, San Potito Sannitico,

16 i casi a Pratella,

15 i casi a Baia e Latina, Caianello,

14 i casi a Roccaromana, Ruviano, Tora e Piccilli,

10 i casi a Raviscanina,

8 i casi a Giano Vetusto,

7 i casi a San Pietro Infine,

6 i casi a Rocchetta e Croce,

4 i casi a Letino,

3 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, Valle Agricola,

2 i casi a Fontegreca, Casa circondariale.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:420 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:421 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:875 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next