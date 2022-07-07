11:58:58 Dopo tre anni di stop dovuta all’emergenza pandemica torna a Santa Maria Capua Vetere la Festa del Donatore di Sangue.

La manifestazione che negli oltre trent’anni di storia della Sezione Comunale Avis sammaritana ha sempre richiamato nella Città dell’Anfiteatro delegazioni avisine da ogni parte della Penisola comincerà sabato 9 luglio con la cerimonia di gemellaggio con le consorelle di Santa Marinella e Falcone che si svolgerà alle ore 18,00 nell’incomparabile scenario dell’Anfiteatro Campano, ospiti di “Amico Bio”.

Il patto di amicizia e collaborazione reciproca tra il sodalizio avisino sammaritano, quello della località balneare laziale e quello del comune siciliano verrà siglato alla presenza delle massime cariche delle tre città dai presidenti delle Avis. Gli ospiti avisini potranno, poi, visitare il massimo monumento sammaritano grazie alla Direzione regionale Musei Campania, Artem, Spartacus, l’Archeoclub, l’Associazione “La Chiave di Artemysia” e il Comune di Santa Maria Capua Vetere.

Con la cerimonia di gemellaggio si allarga il numero dei sodalizi avisini con i quali è gemellata la consorella sammaritana. Santa Marinella e Falcone si andranno ad aggiungere a Pontinia, Latina, Terracina, Sezze, Sarzana, Nocera Inferiore, Sant’Anastasia, Pastena, Recanati, Arrone, Capranica ed Agropoli.

La Festa del Donatore domenica 10 luglio comincerà alle 8,30 presso la Villa Comunale con l’accoglienza delle oltre quaranta delegazioni avisine, provenienti da diverse località d’Italia, e dei donatori di sangue partecipanti mentre alle 10,00 partirà il corteo, preceduto dal Gran Concerto Bandistico Regione Campania Città di Vitulazio, che percorrerà Corso De Carolis e Corso Garibaldi per giungerà in Piazza Mazzini dove avverrà la deposizione di una corona di fiori davanti al monumento dei donatori di sangue. Alle 11,30 sarà celebrata la Santa Messa nel Duomo cittadino. La Festa si concluderà con il pranzo conviviale presso il Ristorante Russo Center di Pastorano.