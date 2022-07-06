15:52:45 Continua impietosamente a diffondersi il Covid in Provincia di Caserta. Nella giornata di ieri, si è registrato un ulteriore incremento di 1110 unità a causa dei 1858 nuovi positivi a fronte dei 748 guariti.
Il tasso di positività è del 29,87% che porta il numero totale dei contagiati a 15360.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.258 casi seguito da Aversa con 1.119 casi
772 i casi a Marcianise,
572 i casi a Orta di Atella,
542 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
552 i casi a Maddaloni,
472 i casi a Mondragone,
417 i casi a Trentola Ducenta,
361 i casi a San Nicola la Strada,
335 i casi a Casal di Principe,
329 i casi a Teverola,
328 i casi a Lusciano,
310 i casi a Sant’Arpino,
288 i casi a Capua,
273 i casi a Gricignano d’Aversa,
271 i casi a Parete,
265 i casi a Sessa Aurunca,
250 i casi a San Marcellino,
246 i casi a Castel Volturno,
241 i casi a San Prisco,
235 i casi a San Cipriano d’Aversa,
215 i casi a Succivo,
204 i casi a Casagiove,
200 i casi a San Felice a Cancello,
196 i casi a Casapulla,
194 i casi a Villa Literno,
193 i casi a Santa Maria a Vico,
189 i casi a Capodrise,
183 i casi a Casaluce,
182 i casi a Macerata Campania,
177 i casi a Cesa,
161 i casi a Teano,
157 i casi a Carinaro, San Tammaro,
152 i casi a Frignano,
137 i casi a Recale,
133 i casi a Calvi Risorta,
120 i casi a Sparanise,
119 i casi a Vairano Patenora,
114 i casi a Piedimonte Matese,
111 i casi a Curti,
110 i casi a Cellole,
109 i casi a Casapesenna,
107 i casi a San Marco Evangelista,
106 i casi a Villa di Briano, Vitulazio,
104 i casi a Portico di Caserta,
99 i casi a Bellona,
97 i casi a Grazzanise,
95 i casi a Francolise,
91 i casi a Pietramelara,
90 i casi a Alife,
86 i casi a Pignataro Maggiore,
83 i casi a Carinola,
73 i casi a Roccamonfina,
67 i casi a Cervino,
62 i casi a Arienzo,
60 i casi a Pietravairano,
56 i casi a Cancello ed Arnone, Riardo,
54 i casi a Alvignano,
52 i casi a Caiazzo,
51 i casi a Falciano del Massico, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna,
39 i casi a Rocca d’Evandro,
37 i casi a Marzano Appio,
36 i casi a Gioia Sannitica,
35 i casi a Galluccio, Pastorano, Sant’Angelo D’Alife,
32 i casi a Camigliano, Santa Maria la Fossa,
30 i casi a Castel Morrone,
29 i casi a Valle di Maddaloni,
27 i casi a Dragoni,
24 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,
22 i casi a Castel Campagnano,
21 i casi a Castel di Sasso, Pontelatone,
20 i casi a Caianello,
18 i casi a Prata Sannita,
16 i casi a Castello del Matese, Presenzano,
15 i casi a Capriati al Volturno, Formicola, Ruviano,
14 i casi a Ailano, San Potito Sannitico,
13 i casi a Liberi,
12 i casi a Pratella,
10 i casi a Baia e Latina, Roccaromana,
9 i casi a Tora e Piccilli,
8 i casi a Raviscanina, San Pietro Infine,
6 i casi a Rocchetta e Croce,
4 i casi a Giano Vetusto,
3 i casi a Gallo Matese, Letino
2 i casi a Ciorlano, Valle Agricola, Casa circondariale.