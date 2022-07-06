BCC MUTUI 2025
15:52:45 Continua impietosamente a diffondersi il Covid in Provincia di Caserta. Nella giornata di ieri, si è registrato un ulteriore incremento di 1110 unità a causa dei 1858 nuovi positivi a fronte dei 748 guariti.

Il tasso di positività è del 29,87% che porta il numero totale dei contagiati a 15360.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.258 casi seguito da Aversa con 1.119 casi

772 i casi a Marcianise, 

572 i casi a Orta di Atella,

542 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

552 i casi a Maddaloni,

472 i casi a Mondragone,

417 i casi a Trentola Ducenta,

361 i casi a San Nicola la Strada,

335 i casi a Casal di Principe,

329 i casi a Teverola,

328 i casi a Lusciano,

310 i casi a Sant’Arpino,

288 i casi a Capua,

273 i casi a Gricignano d’Aversa,

271 i casi a Parete,

265 i casi a Sessa Aurunca,

250 i casi a San Marcellino,

246 i casi a Castel Volturno,

241 i casi a San Prisco,

235 i casi a San Cipriano d’Aversa,

215 i casi a Succivo,

204 i casi a Casagiove,

200 i casi a San Felice a Cancello,

196 i casi a Casapulla,

194 i casi a Villa Literno,

193 i casi a Santa Maria a Vico,

189 i casi a Capodrise,

183 i casi a Casaluce,

182 i casi a Macerata Campania,

177 i casi a Cesa,

161 i casi a Teano,

157 i casi a Carinaro, San Tammaro,

152 i casi a Frignano,

137 i casi a Recale,

133 i casi a Calvi Risorta,

120 i casi a Sparanise,

119 i casi a Vairano Patenora,

114 i casi a Piedimonte Matese,

111 i casi a Curti,

110 i casi a Cellole,

109 i casi a Casapesenna,

107 i casi a San Marco Evangelista, 

106 i casi a Villa di Briano, Vitulazio,

104 i casi a Portico di Caserta,

99 i casi a Bellona,

97 i casi a Grazzanise,

95 i casi a Francolise,

91 i casi a Pietramelara,

90 i casi a Alife,

86 i casi a Pignataro Maggiore,

83 i casi a Carinola,

73 i casi a Roccamonfina,

67 i casi a Cervino,

62 i casi a Arienzo,

60 i casi a Pietravairano,

56 i casi a Cancello ed Arnone, Riardo,

54 i casi a Alvignano,

52 i casi a Caiazzo,

51 i casi a Falciano del Massico, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna,

39 i casi a Rocca d’Evandro,

37 i casi a Marzano Appio,

36 i casi a Gioia Sannitica,

35 i casi a Galluccio, Pastorano, Sant’Angelo D’Alife,

32 i casi a Camigliano, Santa Maria la Fossa,

30 i casi a Castel Morrone,

29 i casi a Valle di Maddaloni,

27 i casi a Dragoni,

24 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,

22 i casi a Castel Campagnano,

21 i casi a Castel di Sasso, Pontelatone,

20 i casi a Caianello,

18 i casi a Prata Sannita,

16 i casi a Castello del Matese, Presenzano,

15 i casi a Capriati al Volturno, Formicola, Ruviano,

14 i casi a Ailano, San Potito Sannitico,

13 i casi a Liberi,

12 i casi a Pratella,

10 i casi a Baia e Latina, Roccaromana,

9 i casi a Tora e Piccilli,

8 i casi a Raviscanina, San Pietro Infine,

6 i casi a Rocchetta e Croce,

4 i casi a Giano Vetusto,

3 i casi a Gallo Matese, Letino

2 i casi a Ciorlano, Valle Agricola, Casa circondariale.

