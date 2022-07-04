14:46:58 Continua a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta. Sono 12406 i positivi attuali con un più 595 rispetto a causa dei 664 nuovi positivi e dei soli 69 guariti con un tasso di positività del 32,20%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.064 casi seguito da Aversa con 884 casi
651 i casi a Marcianise,
474 i casi a Orta di Atella,
431 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
427 i casi a Maddaloni,
391 i casi a Mondragone,
347 i casi a Trentola Ducenta,
295 i casi a San Nicola la Strada,
270 i casi a Teverola,
260 i casi a Lusciano,
251 i casi a Sant’Arpino,
238 i casi a Gricignano d’Aversa,
232 i casi a Casal di Principe, Sessa Aurunca,
217 i casi a Capua,
212 i casi a Castel Volturno,
209 i casi a Parete,
207 i casi a San Marcellino,
187 i casi a Succivo,
170 i casi a San Prisco,
166 i casi a San Felice a Cancello,
162 i casi a Casagiove,
157 i casi a Capodrise, San Cipriano d’Aversa,
152 i casi a Macerata Campania,
146 i casi a Cesa,
145 i casi a Casapulla,
139 i casi a Casaluce,
135 i casi a Santa Maria a Vico,
134 i casi a Carinaro,
131 i casi a Frignano,
130 i casi a Villa Literno,
119 i casi a Teano,
116 i casi a Vairano Patenora,
115 i casi a San Tammaro,
107 i casi a Calvi Risorta,
100 i casi a Cellole, Recale,
97 i casi a Piedimonte Matese, Sparanise,
92 i casi a Curti,
89 i casi a Portico di Caserta,
87 i casi a Bellona,
83 i casi a Vitulazio,
80 i casi a Grazzanise,
79 i casi a Alife,
77 i casi a Casapesenna, Villa di Briano,
75 i casi a Pietramelara,
67 i casi a San Marco Evangelista,
65 i casi a Francolise, Pignataro Maggiore,
64 i casi a Carinola, Pietravairano,
58 i casi a Roccamonfina,
57 i casi a Arienzo,
56 i casi a Riardo,
47 i casi a Cancello ed Arnone,
43 i casi a Piana di Monte Verna,
42 i casi a Caiazzo,
41 i casi a Falciano del Massico, Mignano Monte Lungo,
40 i casi a Cervino,
39 i casi a Galluccio,
38 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
37 i casi a Alvignano, Rocca d’Evandro,
35 i casi a Gioia Sannitica,
29 i casi a Marzano Appio,
28 i casi a Pastorano,
27 i casi a Castel Morrone,
26 i casi a San Gregorio Matese, Santa Maria la Fossa,
22 i casi a Camigliano, Valle di Maddaloni,
20 i casi a Dragoni,
19 i casi a Caianello, Presenzano, Ruviano,
18 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,
17 i casi a Castello del Matese,
16 i casi a Castel di Sasso,
14 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Liberi, Prata Sannita, Pratella,
13 i casi a Formicola,
11 i casi a Baia e Latina,
10 i casi a Capriati al Volturno, San Potito Sannitico,
9 i casi a Roccaromana,
7 i casi a Raviscanina,
6 i casi a Rocchetta e Croce,
4 i casi a Giano Vetusto, San Pietro Infine, Tora e Piccilli,
1 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, Letino.