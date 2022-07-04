BCC MUTUI 2025
Hyundai_CATONE_Agosto_i10-300x250-px
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250
Hyundai_CATONE_TucsonPHEV-300x250-px

Pin It
Whatsapp

14:46:58  Continua a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta. Sono 12406 i positivi attuali con un più 595 rispetto a causa dei 664 nuovi positivi e dei soli 69 guariti con un tasso di positività del 32,20%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.064 casi seguito da Aversa con 884 casi

651 i casi a Marcianise, 

474 i casi a Orta di Atella,

431 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

427 i casi a Maddaloni,

391 i casi a Mondragone,

347 i casi a Trentola Ducenta,

295 i casi a San Nicola la Strada,

270 i casi a Teverola,

260 i casi a Lusciano,

251 i casi a Sant’Arpino,

238 i casi a Gricignano d’Aversa,

232 i casi a Casal di Principe, Sessa Aurunca,

217 i casi a Capua,

212 i casi a Castel Volturno,

209 i casi a Parete,

207 i casi a San Marcellino,

187 i casi a Succivo,

170 i casi a San Prisco,

166 i casi a San Felice a Cancello,

162 i casi a Casagiove,

157 i casi a Capodrise, San Cipriano d’Aversa,

152 i casi a Macerata Campania,

146 i casi a Cesa,

145 i casi a Casapulla,

139 i casi a Casaluce,

135 i casi a Santa Maria a Vico,

134 i casi a Carinaro,

131 i casi a Frignano,

130 i casi a Villa Literno,

119 i casi a Teano,

116 i casi a Vairano Patenora,

115 i casi a San Tammaro,

107 i casi a Calvi Risorta,

100 i casi a Cellole, Recale,

97 i casi a Piedimonte Matese, Sparanise,

92 i casi a Curti,

89 i casi a Portico di Caserta,

87 i casi a Bellona,

83 i casi a Vitulazio,

80 i casi a Grazzanise,

79 i casi a Alife,

77 i casi a Casapesenna, Villa di Briano,

75 i casi a Pietramelara,

67 i casi a San Marco Evangelista,

65 i casi a Francolise, Pignataro Maggiore,

64 i casi a Carinola, Pietravairano,

58 i casi a Roccamonfina,

57 i casi a Arienzo,

56 i casi a Riardo,

47 i casi a Cancello ed Arnone,

43 i casi a Piana di Monte Verna,

42 i casi a Caiazzo,

41 i casi a Falciano del Massico, Mignano Monte Lungo,

40 i casi a Cervino,

39 i casi a Galluccio,

38 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

37 i casi a Alvignano, Rocca d’Evandro,

35 i casi a Gioia Sannitica,

29 i casi a Marzano Appio,

28 i casi a Pastorano,

27 i casi a Castel Morrone,

26 i casi a San Gregorio Matese, Santa Maria la Fossa,

22 i casi a Camigliano, Valle di Maddaloni,

20 i casi a Dragoni,

19 i casi a Caianello, Presenzano, Ruviano,

18 i casi a Conca della Campania, Pontelatone,

17 i casi a Castello del Matese,

16 i casi a Castel di Sasso,

14 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Liberi, Prata Sannita, Pratella,

13 i casi a Formicola,

11 i casi a Baia e Latina,

10 i casi a Capriati al Volturno, San Potito Sannitico,

9 i casi a Roccaromana,

7 i casi a Raviscanina, 

6 i casi a Rocchetta e Croce,

4 i casi a Giano Vetusto, San Pietro Infine, Tora e Piccilli,

1 i casi a Ciorlano, Gallo Matese, Letino.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:370 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:377 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:829 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next