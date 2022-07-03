22:11:10 Continua a salire il numero dei positivi che raggiunge quota 11811, 861 in più rispetto a ieri a causa dei 1315 nuovi casi a fronte dei 453 guariti.
La notizia peggiore è data dall’ennesimo decesso. Tasso di positività al 30,08%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.027 casi seguito da Aversa con 811 casi
617 i casi a Marcianise,
454 i casi a Orta di Atella,
418 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
406 i casi a Maddaloni,
368 i casi a Mondragone,
331 i casi a Trentola Ducenta,
288 i casi a San Nicola la Strada,
250 i casi a Teverola,
241 i casi a Sant’Arpino,
240 i casi a Lusciano,
233 i casi a Gricignano d’Aversa,
227 i casi a Sessa Aurunca,
215 i casi a Capua,
210 i casi a Casal di Principe,
202 i casi a Castel Volturno,
199 i casi a San Marcellino,
189 i casi a Parete,
174 i casi a Succivo,
162 i casi a San Prisco,
160 i casi a San Felice a Cancello,
156 i casi a Casagiove,
149 i casi a Macerata Campania,
145 i casi a Capodrise,
141 i casi a San Cipriano d’Aversa,
139 i casi a Casapulla,
137 i casi a Santa Maria a Vico,
134 i casi a Cesa,
128 i casi a Carinaro,
125 i casi a Casaluce,
118 i casi a Teano,
117 i casi a Frignano, Villa Literno,
113 i casi a San Tammaro,
110 i casi a Vairano Patenora,
100 i casi a Calvi Risorta,
97 i casi a Recale,
90 i casi a Portico di Caserta, Sparanise,
89 i casi a Cellole, Piedimonte Matese,
86 i casi a Curti,
80 i casi a Bellona,
79 i casi a Vitulazio,
77 i casi a Grazzanise,
76 i casi a Villa di Briano,
75 i casi a Casapesenna, Pietramelara,
71 i casi a Alife,
66 i casi a San Marco Evangelista,
64 i casi a Francolise, Pietravairano, Pignataro Maggiore,
63 i casi a Carinola,
58 i casi a Roccamonfina,
57 i casi a Riardo,
56 i casi a Arienzo,
48 i casi a Cancello ed Arnone,
40 i casi a Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna,
39 i casi a Cervino, Falciano del Massico,
38 i casi a Caiazzo, Galluccio, Sant’Angelo D’Alife,
37 i casi a Alvignano,
36 i casi a Rocca d’Evandro,
34 i casi a Gioia Sannitica,
29 i casi a Marzano Appio,
27 i casi a Castel Morrone, Pastorano,
26 i casi a San Gregorio Matese, Santa Maria la Fossa,
22 i casi a Valle di Maddaloni,
21 i casi a Caianello, Camigliano,
20 i casi a Dragoni, Ruviano,
19 i casi a Presenzano,
18 i casi a Conca della Campania,
17 i casi a Castello del Matese, Pontelatone,
15 i casi a Pratella,
14 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Prata Sannita,
11 i casi a Baia e Latina, Formicola, Liberi,
10 i casi a Capriati al Volturno,
9 i casi a Roccaromana,
8 i casi a San Potito Sannitico,
7 i casi a Rocchetta e Croce,
5 i casi a Raviscanina,
4 i casi a Giano Vetusto, San Pietro Infine, Tora e Piccilli,
1 i casi a Ciorlano, Gallo Matese.