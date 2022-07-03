BCC MUTUI 2025
22:11:10 Continua a salire il numero dei positivi che raggiunge quota 11811, 861 in più rispetto a ieri a causa dei 1315 nuovi casi a fronte dei 453 guariti.

La notizia peggiore è data dall’ennesimo decesso. Tasso di positività al 30,08%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 1.027 casi seguito da Aversa con 811 casi

617 i casi a Marcianise, 

454 i casi a Orta di Atella,

418 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

406 i casi a Maddaloni,

368 i casi a Mondragone,

331 i casi a Trentola Ducenta,

288 i casi a San Nicola la Strada,

250 i casi a Teverola,

241 i casi a Sant’Arpino,

240 i casi a Lusciano,

233 i casi a Gricignano d’Aversa,

227 i casi a Sessa Aurunca,

215 i casi a Capua,

210 i casi a Casal di Principe,

202 i casi a Castel Volturno,

199 i casi a San Marcellino,

189 i casi a Parete,

174 i casi a Succivo,

162 i casi a San Prisco,

160 i casi a San Felice a Cancello,

156 i casi a Casagiove,

149 i casi a Macerata Campania,

145 i casi a Capodrise,

141 i casi a San Cipriano d’Aversa,

139 i casi a Casapulla,

137 i casi a Santa Maria a Vico,

134 i casi a Cesa,

128 i casi a Carinaro,

125 i casi a Casaluce,

118 i casi a Teano,

117 i casi a Frignano, Villa Literno,

113 i casi a San Tammaro,

110 i casi a Vairano Patenora,

100 i casi a Calvi Risorta,

97 i casi a Recale,

90 i casi a Portico di Caserta, Sparanise,

89 i casi a Cellole, Piedimonte Matese,

86 i casi a Curti,

80 i casi a Bellona,

79 i casi a Vitulazio,

77 i casi a Grazzanise,

76 i casi a Villa di Briano,

75 i casi a Casapesenna, Pietramelara,

71 i casi a Alife,

66 i casi a San Marco Evangelista,

64 i casi a Francolise, Pietravairano, Pignataro Maggiore,

63 i casi a Carinola,

58 i casi a Roccamonfina,

57 i casi a Riardo,

56 i casi a Arienzo,

48 i casi a Cancello ed Arnone,

40 i casi a Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna,

39 i casi a Cervino, Falciano del Massico,

38 i casi a Caiazzo, Galluccio, Sant’Angelo D’Alife,

37 i casi a Alvignano,

36 i casi a Rocca d’Evandro,

34 i casi a Gioia Sannitica,

29 i casi a Marzano Appio,

27 i casi a Castel Morrone, Pastorano,

26 i casi a San Gregorio Matese, Santa Maria la Fossa,

22 i casi a Valle di Maddaloni,

21 i casi a Caianello, Camigliano,

20 i casi a Dragoni, Ruviano,

19 i casi a Presenzano,

18 i casi a Conca della Campania,

17 i casi a Castello del Matese, Pontelatone,

15 i casi a Pratella,

14 i casi a Ailano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Prata Sannita,

11 i casi a Baia e Latina, Formicola, Liberi,

10 i casi a Capriati al Volturno,

9 i casi a Roccaromana,

8 i casi a San Potito Sannitico,

7 i casi a Rocchetta e Croce,

5 i casi a Raviscanina,

4 i casi a Giano Vetusto, San Pietro Infine, Tora e Piccilli,

1 i casi a Ciorlano, Gallo Matese.

