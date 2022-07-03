11:22:23 CAIAZZO. Grandissimo successo per il primo raduno dei ‘Caiazzo a Caiazzo’, la manifestazione che si è tenuta venerdì e sabato in città. Nella serata di ieri, in una piazza Santo Stefano gremita, c’è stato lo spettacolo comico di Paolo Caiazzo, che ha fatto trascorrere due ore di totale spensieratezza e divertimento a tutti coloro che sono intervenuti.

Il sindaco di Caiazzo Stefano Giaquinto ha affermato: «La rassegna che si è tenuta in questi giorni in città rappresenta una straordinaria ripartenza dopo due anni difficili a causa della pandemia da Coronavirus. Vedere tante persone giunte in paese per visitare le nostre bellezze artistiche e naturali e deliziarsi con le eccellenze enogastronomiche, oltre a divertirsi con lo spettacolo di Paolo Caiazzo, ci riempie il cuore di gioia».

Gli eventi estivi non finiscono qui. Il 22, 23, 24 luglio torna la storica ‘Fiera della Maddalena’, con la collaborazione della Coldiretti Caserta e delle associazioni. La manifestazione rientra in un cartellone di eventi che coinvolge, oltre a Caiazzo, anche i comuni di Piana di Monte Verna, Amorosi, Puglianello, Castel Campagnano e Ruviano, nell’ambito del Poc 2014-2020 della Regione Campania. Il 28, 29, 30, e 31 luglio ‘Ritorna lo Jovinelli’, il Festival in onore di Giuseppe Jovinelli caiatino e creatore del teatro ‘Ambra Jovinelli’ di Roma. In Piazza Santo Stefano si terranno serate di spettacolo e teatro.

«Saranno – conclude il sindaco Giaquinto – delle settimane di grandi appuntamenti per Caiazzo e i suoi cittadini. Vogliamo continuare l’attività di promozione delle nostre bellezze con l’obiettivo di far conoscere sempre di più il ‘brand Caiazzo’, anche fuori dai confini provinciali e regionali».