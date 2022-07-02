18:48:52 CASERTA. Il Covid non si ferma. In provincia di Caserta sfondata la soglia dei diecimila positivi. Purtroppo c'è anche un nuovo decesso a causa del Coronavius.
Gli attuali positivi sono 10.950. I contagi di oggi sono stati 1.594, i guariti 627 con un incremento di 921 con un tasso di positivi sul tampone di 31,74. Le grandi città e l’agro le zone più colpite
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 976 casi seguito da Aversa con 736 casi. Tutti i positivi comune pe comune:
586 i casi a Marcianise,
410 i casi a Orta di Atella,
395 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
380 i casi a Maddaloni,
354 i casi a Mondragone,
302 i casi a Trentola Ducenta,
269 i casi a San Nicola la Strada,
225 i casi a Teverola,
219 i casi a Sant’Arpino,
215 i casi a Sessa Aurunca,
211 i casi a Gricignano d’Aversa,
207 i casi a Lusciano,
196 i casi a Capua,
194 i casi a Casal di Principe,
188 i casi a Castel Volturno,
182 i casi a San Marcellino,
174 i casi a Succivo,
164 i casi a Parete,
148 i casi a Casagiove,
143 i casi a San Felice a Cancello,
141 i casi a San Prisco,
138 i casi a Casapulla,
137 i casi a Capodrise,
132 i casi a Cesa,
131 i casi a Macerata Campania,
124 i casi a San Cipriano d’Aversa,
121 i casi a Teano,
120 i casi a Santa Maria a Vico,
115 i casi a Carinaro,
112 i casi a Casaluce,
105 i casi a Frignano,
104 i casi a Villa Literno,
102 i casi a San Tammaro, Vairano Patenora,
91 i casi a Sparanise,
90 i casi a Portico di Caserta,
87 i casi a Calvi Risorta,
86 i casi a Recale,
84 i casi a Cellole,
80 i casi a Piedimonte Matese,
75 i casi a Curti,
73 i casi a Grazzanise,
72 i casi a Casapesenna, Vitulazio,
71 i casi a Villa di Briano,
70 i casi a San Marco Evangelista,
68 i casi a Bellona,
65 i casi a Pietravairano,
61 i casi a Alife, Pietramelara,
60 i casi a Roccamonfina,
59 i casi a Pignataro Maggiore,
58 i casi a Carinola,
57 i casi a Francolise,
56 i casi a Riardo,
51 i casi a Arienzo,
45 i casi a Cancello ed Arnone,
41 i casi a Mignano Monte Lungo,
40 i casi a Cervino,
39 i casi a Caiazzo,
38 i casi a Falciano del Massico,
37 i casi a Galluccio,
36 i casi a Alvignano,
35 i casi a Piana di Monte Verna,
33 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
31 i casi a Rocca d’Evandro,
30 i casi a Gioia Sannitica,
29 i casi a Pastorano,
26 i casi a Castel Morrone,
25 i casi a Marzano Appio,
24 i casi a Camigliano, San Gregorio Matese,
22 i casi a Santa Maria la Fossa,
21 i casi a Caianello,
20 i casi a Presenzano, Ruviano, Valle di Maddaloni,
19 i casi a Conca della Campania,
18 i casi a Dragoni,
16 i casi a Castello del Matese, Pontelatone,
14 i casi a Castel Campagnano, Prata Sannita, Pratella,
13 i casi a Castel di Sasso,
10 i casi a Baia e Latina, Formicola, Liberi,
9 i casi a Capriati al Volturno,
7 i casi a Ailano, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico,
4 i casi a Giano Vetusto, Raviscanina, San Pietro Infine, Tora e Piccilli,
1 i casi a Fontegreca, Valle Agricola.