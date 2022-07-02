BCC MUTUI 2025
18:48:52 CASERTA. Il Covid non si ferma. In provincia di Caserta sfondata la soglia dei diecimila positivi. Purtroppo c'è anche un nuovo decesso a causa del Coronavius. 

Gli attuali positivi sono 10.950. I contagi di oggi sono stati 1.594, i guariti 627 con un incremento di 921 con un tasso di positivi sul tampone di 31,74. Le grandi città e l’agro le zone più colpite

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 976 casi seguito da Aversa con 736 casi. Tutti i positivi comune pe comune:

586 i casi a Marcianise, 

410 i casi a Orta di Atella,

395 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

380 i casi a Maddaloni,

354 i casi a Mondragone,

302 i casi a Trentola Ducenta,

269 i casi a San Nicola la Strada,

225 i casi a Teverola,

219 i casi a Sant’Arpino,

215 i casi a Sessa Aurunca,

211 i casi a Gricignano d’Aversa,

207 i casi a Lusciano,

196 i casi a Capua,

194 i casi a Casal di Principe,

188 i casi a Castel Volturno,

182 i casi a San Marcellino,

174 i casi a Succivo,

164 i casi a Parete,

148 i casi a Casagiove,

143 i casi a San Felice a Cancello,

141 i casi a San Prisco,

138 i casi a Casapulla,

137 i casi a Capodrise,

132 i casi a Cesa,

131 i casi a Macerata Campania,

124 i casi a San Cipriano d’Aversa,

121 i casi a Teano,

120 i casi a Santa Maria a Vico,

115 i casi a Carinaro,

112 i casi a Casaluce,

105 i casi a Frignano,

104 i casi a Villa Literno,

102 i casi a San Tammaro, Vairano Patenora,

91 i casi a Sparanise,

90 i casi a Portico di Caserta,

87 i casi a Calvi Risorta,

86 i casi a Recale,

84 i casi a Cellole,

80 i casi a Piedimonte Matese,

75 i casi a Curti,

73 i casi a Grazzanise,

72 i casi a Casapesenna, Vitulazio,

71 i casi a Villa di Briano,

70 i casi a San Marco Evangelista,

68 i casi a Bellona,

65 i casi a Pietravairano,

61 i casi a Alife, Pietramelara,

60 i casi a Roccamonfina,

59 i casi a Pignataro Maggiore,

58 i casi a Carinola,

57 i casi a Francolise,

56 i casi a Riardo,

51 i casi a Arienzo,

45 i casi a Cancello ed Arnone,

41 i casi a Mignano Monte Lungo,

40 i casi a Cervino,

39 i casi a Caiazzo,

38 i casi a Falciano del Massico,

37 i casi a Galluccio,

36 i casi a Alvignano,

35 i casi a Piana di Monte Verna,

33 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

31 i casi a Rocca d’Evandro,

30 i casi a Gioia Sannitica, 

29 i casi a Pastorano,

26 i casi a Castel Morrone,

25 i casi a Marzano Appio,

24 i casi a Camigliano, San Gregorio Matese,

22 i casi a Santa Maria la Fossa,

21 i casi a Caianello,

20 i casi a Presenzano, Ruviano, Valle di Maddaloni,

19 i casi a Conca della Campania,

18 i casi a Dragoni,

16 i casi a Castello del Matese, Pontelatone,

14 i casi a Castel Campagnano, Prata Sannita, Pratella,

13 i casi a Castel di Sasso,

10 i casi a Baia e Latina, Formicola, Liberi,

9 i casi a Capriati al Volturno,

7 i casi a Ailano, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico,

4 i casi a Giano Vetusto, Raviscanina, San Pietro Infine, Tora e Piccilli,

1 i casi a Fontegreca, Valle Agricola.

