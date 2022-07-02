17:08:56 CASAPULLA. Il gruppo storico al completo, tanti volti nuovi che hanno deciso di aderire al progetto: grande operatività nella riunione pubblica organizzata dal movimento Casapulla C'è presso la sede di via vescovo Natale.

Nuovi e vecchi militanti hanno infatti stabilito di riprendere il dibattito politico culturale in paese, con l'obiettivo di affrontare le problematiche che interessano la comunità di Casapulla, riprendendo quel lavoro che la pandemia ha bloccato improvvisamente.

L'occasione è servita anche per rinnovare il direttivo in cui hanno trovato posto sia attivisti storici che nuovi aderenti al progetto per costruire tutti assieme una nuova stagione di confronto che coinvolga l'intero paese sui temi della cultura, del sociale, della politica in generale. Fanno parte del direttivo Gianmauro Perrini, Carmela Casertano, Paolo Buonpane

Angelo Santillo, Beatrice Lo Russo. Il nuovo organismo si è subito messo al lavoro per presentare nelle prossime settimane le prime iniziative da condividere con il paese.