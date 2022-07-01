16:56:54 Blitz della Polizia Locale di Mondragone ieri sera in Zona Lido predisposto dal Comandante David Bonuglia Ha posteggiato la sua auto sulla spiaggia a notte inoltrata in spregio alle norme del codice della navigazione e poi si è messo a pescare.

È quanto accaduto ieri sul Lungomare Camillo Federico. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Reparto Ambiente della polizia locale di Mondragone guidati dal Comandante David Bonuglia che hanno identificato il proprietario e l’hanno sanzionato con una multa di 200 euro.