18:15:43 Questa mattina, durante la kermesse Artis Suavitas Civitas, dedicata alle Arti e alla Cultura, in corso di svolgimento al Palazzo Reale di Napoli, il Maestro Pizzaiolo Giacomo Garau, patron di Olio&Basilico a Calvi Risorta ha ricevuto il Premio Speciale Artis Suavitas 2022 con questa motivazione:

"Per Giacomo Garau l’alimentazione tra cultura e identità si esprime con il saper innovare senza mai rinnegare la tradizione, grazie ad uno studio costante, un aggiornamento continuo e ad una minuziosa, spesso maniacale, ricerca di materie prime di assoluta qualità.

Sono soltanto alcune delle caratteristiche che fanno di Giacomo Garau e del suo locale Olio&Basilico un’eccellenza assoluta del panorama enogastronomico del nostro territorio. Giacomo Garau, con il suo prezioso talento culinario è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio “turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, il patrimonio enogastronomiche della Campania Felix".

Con Giacomo Garau, durante la tre giorni di Artis Suavitas Civitas 2022, sono stati premiati, Piero Angela (giornalista e divulgatore scientifico); Pupi Avati (regista); Rosario Caputo (imprenditore e scrittore); Diego De Silva (scrittore); Laura Delli Colli (giornalista e scrtittrice); Oscar Farinetti (imprenditore); Massimiliano Gallo (Attore e Regista); Hauser (musicista); Alessio Lapice (attore); Milot (pittore e scultore); Michelangelo Pistoletto (pittore e scultore); Liu Ruowang (pittore e scultore); Maya Talem (attrice e modella).