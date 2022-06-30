BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

18:15:43 Questa mattina, durante la kermesse  Artis Suavitas Civitas, dedicata alle Arti e alla Cultura, in corso di svolgimento al Palazzo Reale di Napoli, il Maestro Pizzaiolo Giacomo Garau, patron di Olio&Basilico a Calvi Risorta ha ricevuto il Premio Speciale Artis Suavitas 2022 con questa motivazione:

"Per Giacomo Garau l’alimentazione tra cultura e identità si esprime con il saper innovare senza mai rinnegare la tradizione, grazie ad uno studio costante, un aggiornamento continuo e ad una minuziosa, spesso maniacale, ricerca di materie prime di assoluta qualità.

Sono soltanto alcune delle caratteristiche che fanno di Giacomo Garau e del suo locale Olio&Basilico un’eccellenza assoluta del panorama enogastronomico del nostro territorio. Giacomo Garau, con il suo prezioso talento culinario è riuscito a creare a Calvi Risorta, piccolo centro dell’Alto Casertano, un vero e proprio “turismo della pizza”, promuovendo e valorizzando, altresì, il patrimonio enogastronomiche della Campania Felix".

Con Giacomo Garau, durante la tre giorni di Artis Suavitas Civitas 2022, sono stati premiati, Piero Angela (giornalista e divulgatore scientifico); Pupi Avati (regista);  Rosario Caputo (imprenditore e scrittore);  Diego De Silva (scrittore); Laura Delli Colli (giornalista e scrtittrice); Oscar Farinetti (imprenditore); Massimiliano Gallo (Attore e Regista); Hauser (musicista); Alessio Lapice (attore); Milot (pittore e scultore); Michelangelo Pistoletto (pittore e scultore); Liu Ruowang (pittore e scultore); Maya Talem (attrice e modella).

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:287 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:306 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:763 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next