11:52:40 CERVINO. Illustrato il programma ufficiale della kermesse estiva “Torna al tuo paese”: ieri, mercoledì 29 giugno, la conferenza stampa di presentazione nel Municipio di Cervino, trasmessa sulla pagina Facebook dell’Amministrazione Comunale.

Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Vinciguerra, l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Rosalinda Razzano e Maria Rosaria Iaderosa, membro di CerMes For “Arte e Cultura”, Associazione socioculturale co-organizzatrice degli eventi.

La programmazione rientra in un progetto integrato di filiera turistica per Enti locali, approvato e finanziato dal POC Campania 2014/2020, volto alla realizzazione di “Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale”.

Il calendario, concentrato esclusivamente nel mese di luglio, prenderà il via domenica 3, alle ore 20.30, in Piazza Vittorio Emanuele III, con il concerto di Stany Roggiero e la musica de I Bottari della Cantica Popolare, nella cornice di una mostra fotografica, a cura di Damiano Errico, dal titolo “Procida 2022 - Il vangelo secondo una peccatrice”.

Seguirà un intero fine settimana caratterizzato dai seguenti appuntamenti: venerdì 8 luglio, alle ore 20.30, nella Villa comunale “Padre Pio”, a Messercola, spazio alla “Festa della musica”, a cura degli allievi della Start Music Academy; sabato 9 luglio, doppia performance, nel centro storico di Cervino capoluogo, alle ore 19.00 e alle ore 20.30, rispettivamente con la presentazione di “Studi sull’amore”, a cura del poeta paesologo Franco Arminio, e l’esibizione di Luca Rossi in “Tamorra Solo”, nell’ambito di “Portoni...e dintorni”; si proseguirà domenica 10 luglio, a Messercola, alle ore 20.30, con il “Teatro popolare di tradizione folklorica” e, all’interno di Palazzo Scarpa, con “Letture e Musica”.

Serata conclusiva fissata a sabato 16 luglio, alle ore 20.30, quando Tony Tammaro chiuderà il ciclo di eventi con un concerto in Piazza Immacolata. “Abbiamo sviluppato concretamente l’idea - hanno dichiarato l’assessore Razzano e il Primo Cittadino - di procedere con una raccolta di generi e preferenze, sul piano culturale, artistico e musicale, capaci di abbracciare i gusti e gli interessi di una vasta platea, rispondendo alle esigenze dei nostri concittadini e delle comunità limitrofe.

In particolare, è stata una precisa scelta dare spazio agli artisti che, nei loro rispettivi campi, abbiano saputo tenere fede alle tradizioni popolari, portando le loro abilità non solo sulla scena locale e regionale, ma anche italiana e internazionale. Siamo orgogliosi di questa intensa kermesse, realizzata in collaborazione con l’associazione CerMes, che mira non solo a promuovere il nostro territorio da un punto di vista turistico, con un rilancio che non si vedeva da tempo, ma intende, inoltre, offrire alla cittadinanza un intrattenimento a pochi passi da casa, in cui ritrovarsi e trascorrere i primi weekend estivi”.

Alessandro Cannolicchio