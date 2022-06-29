14:51:17 CASERTA. Ancora molto negativo il bollettino quotidiano riguardante la diffusione del Covid in provincia di Caserta. Nelle ultime 24 ore, infatti, registriamo altri due morti a causa del virus.
Gli attuali positivi al Coronavirus sono 8.263; i contagiati di oggi sono 1.084, i guariti alle 302 con un incremento di 780 malati con un tasso di positivi sul tampone del 28,44%. Come al solito le grandi città e l’agro aversano restano le zone più colpite. Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 825 casi seguito da Aversa con 524 casi. Ecco tutti i positivi comune per comune:
427 i casi a Marcianise,
318 i casi a Orta di Atella,
299 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
256 i casi a Maddaloni,
255 i casi a Mondragone,
226 i casi a Trentola Ducenta,
209 i casi a San Nicola la Strada,
176 i casi a Sessa Aurunca,
167 i casi a Castel Volturno,
160 i casi a Sant’Arpino,
157 i casi a Capua,
152 i casi a Gricignano d’Aversa,
151 i casi a Lusciano,
137 i casi a Teverola,
132 i casi a Casal di Principe,
129 i casi a Succivo,
128 i casi a San Marcellino,
121 i casi a Parete, San Prisco,
115 i casi a Casagiove,
113 i casi a Casapulla,
107 i casi a Capodrise,
98 i casi a Casaluce, Teano,
96 i casi a Cesa,
90 i casi a Santa Maria a Vico,
88 i casi a San Felice a Cancello,
83 i casi a Carinaro, San Cipriano d’Aversa,
81 i casi a Macerata Campania,
79 i casi a Cellole,
78 i casi a Villa Literno,
72 i casi a Portico di Caserta,
69 i casi a Piedimonte Matese, San Tammaro, Sparanise,
68 i casi a Frignano, Vairano Patenora,
63 i casi a Pietravairano,
59 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista,
56 i casi a Curti, Villa di Briano,
55 i casi a Bellona, Vitulazio,
54 i casi a Grazzanise,
52 i casi a Recale,
46 i casi a Alife,
44 i casi a Casapesenna, Francolise, Roccamonfina,
41 i casi a Arienzo, Pietramelara,
40 i casi a Riardo,
37 i casi a Mignano Monte Lungo,
36 i casi a Rocca d’Evandro,
34 i casi a Alvignano, Carinola,
33 i casi a Cancello ed Arnone,
32 i casi a Caiazzo,
30 i casi a Falciano del Massico, Pastorano,
28 i casi a Presenzano,
27 i casi a Sant’Angelo D’Alife,
26 i casi a San Gregorio Matese,
25 i casi a Camigliano,
24 i casi a Marzano Appio,
23 i casi a Castel Morrone,
19 i casi a Caianello, Galluccio,
17 i casi a Cervino,
16 i casi a Piana di Monte Verna, Santa Maria la Fossa,
15 i casi a Ruviano,
13 i casi a Conca della Campania,
12 i casi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Pratella,
11 i casi a Castel di Sasso,
10 i casi a Baia e Latina,
9 i casi a Capriati al Volturno, Castello del Matese, Dragoni, San Potito Sannitico, Valle di Maddaloni,
8 i casi a Pontelatone, Rocchetta e Croce,
7 i casi a Formicola, Roccaromana,
6 i casi a Ailano, Liberi, Prata Sannita,
5 i casi a Giano Vetusto, Raviscanina,
4 i casi a San Pietro Infine,
2 i casi a Tora e Piccilli,
1 i casi a Fontegreca.