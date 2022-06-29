14:51:17 CASERTA. Ancora molto negativo il bollettino quotidiano riguardante la diffusione del Covid in provincia di Caserta. Nelle ultime 24 ore, infatti, registriamo altri due morti a causa del virus.



Gli attuali positivi al Coronavirus sono 8.263; i contagiati di oggi sono 1.084, i guariti alle 302 con un incremento di 780 malati con un tasso di positivi sul tampone del 28,44%. Come al solito le grandi città e l’agro aversano restano le zone più colpite. Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 825 casi seguito da Aversa con 524 casi. Ecco tutti i positivi comune per comune:

427 i casi a Marcianise,

318 i casi a Orta di Atella,

299 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

256 i casi a Maddaloni,

255 i casi a Mondragone,

226 i casi a Trentola Ducenta,

209 i casi a San Nicola la Strada,

176 i casi a Sessa Aurunca,

167 i casi a Castel Volturno,

160 i casi a Sant’Arpino,

157 i casi a Capua,

152 i casi a Gricignano d’Aversa,

151 i casi a Lusciano,

137 i casi a Teverola,

132 i casi a Casal di Principe,

129 i casi a Succivo,

128 i casi a San Marcellino,

121 i casi a Parete, San Prisco,

115 i casi a Casagiove,

113 i casi a Casapulla,

107 i casi a Capodrise,

98 i casi a Casaluce, Teano,

96 i casi a Cesa,

90 i casi a Santa Maria a Vico,

88 i casi a San Felice a Cancello,

83 i casi a Carinaro, San Cipriano d’Aversa,

81 i casi a Macerata Campania,

79 i casi a Cellole,

78 i casi a Villa Literno,

72 i casi a Portico di Caserta,

69 i casi a Piedimonte Matese, San Tammaro, Sparanise,

68 i casi a Frignano, Vairano Patenora,

63 i casi a Pietravairano,

59 i casi a Calvi Risorta, Pignataro Maggiore, San Marco Evangelista,

56 i casi a Curti, Villa di Briano,

55 i casi a Bellona, Vitulazio,

54 i casi a Grazzanise,

52 i casi a Recale,

46 i casi a Alife,

44 i casi a Casapesenna, Francolise, Roccamonfina,

41 i casi a Arienzo, Pietramelara,

40 i casi a Riardo,

37 i casi a Mignano Monte Lungo,

36 i casi a Rocca d’Evandro,

34 i casi a Alvignano, Carinola,

33 i casi a Cancello ed Arnone,

32 i casi a Caiazzo,

30 i casi a Falciano del Massico, Pastorano,

28 i casi a Presenzano,

27 i casi a Sant’Angelo D’Alife,

26 i casi a San Gregorio Matese,

25 i casi a Camigliano,

24 i casi a Marzano Appio,

23 i casi a Castel Morrone,

19 i casi a Caianello, Galluccio,

17 i casi a Cervino,

16 i casi a Piana di Monte Verna, Santa Maria la Fossa,

15 i casi a Ruviano,

13 i casi a Conca della Campania,

12 i casi a Castel Campagnano, Gioia Sannitica, Pratella,

11 i casi a Castel di Sasso,

10 i casi a Baia e Latina,

9 i casi a Capriati al Volturno, Castello del Matese, Dragoni, San Potito Sannitico, Valle di Maddaloni,

8 i casi a Pontelatone, Rocchetta e Croce,

7 i casi a Formicola, Roccaromana,

6 i casi a Ailano, Liberi, Prata Sannita,

5 i casi a Giano Vetusto, Raviscanina,

4 i casi a San Pietro Infine,

2 i casi a Tora e Piccilli,

1 i casi a Fontegreca.