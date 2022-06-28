17:57:52 SAN NICOLA LA STRADA. Un fine settimana ricchissimo quello in arrivo, nell’ambito dell’Estate Sannicolese 2022, organizzata dall’Amministrazione del Comune di San Nicola la Strada, con la collaborazione di numerose associazioni e delle sezioni locali di Protezione Civile, Volontari della villa comunale e Pro Loco.

Tutto pronto nell’Arena Comunale, tirata a lucido, per accogliere sabato prossimo l’attrice sannicolese Piera Russo, che porterà in scena uno dei suoi maggiori successi, lo spettacolo teatrale: “Respiro Piano”. L’esibizione avrà inizio alle ore 20,30, nell’ambito della manifestazione dedicata al “Pane canestrato”.

Chi lo vorrà potrà richiedere un assaggio di pane ed olio, rigorosamente di oliva extravergine di grandissima qualità, così come accadeva una volta in tante case sannicolesi. Previsto anche un assaggio di pasta e fagioli. Domenica sera appuntamento alla Rotonda, dove alle ore 20 apriranno gli stand dei Volontari della locale parrocchia, per una sagra che oltre a prevedere l’assaggio di pane canestrato, prevede anche la degustazione di piatti tipici locali. Alle ore 21,00 l’attesa esibizione dei Bottari di Macerata Campania e quella del noto attore comico Pepe Iodice.

“Invitiamo la cittadinanza a prendere parte alle iniziative in programma in questo fine settimana – dichiara il Sindaco Vito Marotta -, abbiamo lavorato sodo per garantire spettacoli di grande qualità, oltretutto con la contemporanea degustazione di prodotti locali, la qual cosa non gusta mai!”.

“Soddisfatti di come stanno andando le cose – aggiunge l’Assessore al ramo Alessia Tiscione -, dopo la Barca di Teseo e gli artisti di strada, ancora un fine settimana da incorniciare. E dal 10 luglio partiranno gli spettacoli teatrali, mentre il 9 ci sarà una speciale edizione della Corrida organizzata dai volontari della Villa Comunale. Con gli spettacoli – conclude l’assessore Tiscione – andremo avanti fino ad agosto, quando chiuderemo con due fine settimana dedicati al karaoke”.