16:35:11 CASERTA. Il contagio da Coronavirus torna ad esplodere in tutta la provincia di Caserta. Gli attuali positivi sono 7483; nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 1289. Le persone guarite sono 412, con un incremento di 876 positivi con un tasso di contagiati del 27%. Purtroppo, si registra anche un decesso causa Covid.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 741 casi seguito da Aversa con 467 casi. Ecco tutti i positivi comune per comune:

391 i casi a Marcianise,

279 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

277 i casi a Orta di Atella,

232 i casi a Mondragone,

222 i casi a Maddaloni,

194 i casi a Trentola Ducenta,

181 i casi a San Nicola la Strada,

162 i casi a Sessa Aurunca,

148 i casi a Castel Volturno,

146 i casi a Capua,

142 i casi a Sant’Arpino,

140 i casi a Gricignano d’Aversa,

127 i casi a Lusciano,

125 i casi a Casal di Principe,

120 i casi a Succivo,

112 i casi a Parete,

111 i casi a San Marcellino,

110 i casi a Teverola,

108 i casi a Casapulla,

106 i casi a San Prisco,

99 i casi a Casagiove,

98 i casi a Casaluce,

97 i casi a Capodrise,

88 i casi a Teano,

86 i casi a Cesa,

82 i casi a Santa Maria a Vico,

81 i casi a Cellole,

77 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello,

75 i casi a Macerata Campania,

71 i casi a Carinaro,

68 i casi a Villa Literno,

67 i casi a Portico di Caserta,

66 i casi a Sparanise,

63 i casi a San Tammaro,

62 i casi a Piedimonte Matese,

60 i casi a Frignano, Pietravairano,

58 i casi a Vairano Patenora,

57 i casi a Villa di Briano,

56 i casi a San Marco Evangelista,

55 i casi a Pignataro Maggiore,

54 i casi a Calvi Risorta, Vitulazio,

51 i casi a Curti, Grazzanise,

50 i casi a Bellona,

44 i casi a Alife, Recale,

42 i casi a Casapesenna,

41 i casi a Pietramelara,

40 i casi a Francolise,

39 i casi a Roccamonfina,

35 i casi a Arienzo,

33 i casi a Alvignano, Caiazzo, Falciano del Massico, Riardo,

32 i casi a Mignano Monte Lungo,

31 i casi a Rocca d’Evandro,

30 i casi a Pastorano,

28 i casi a Carinola,

27 i casi a Cancello ed Arnone,

26 i casi a Presenzano,

23 i casi a Castel Morrone, Sant’Angelo D’Alife,

22 i casi a Camigliano, San Gregorio Matese,

20 i casi a Galluccio,

19 i casi a Marzano Appio,

16 i casi a Caianello, Cervino, Conca della Campania, Santa Maria la Fossa,

15 i casi a Piana di Monte Verna,

14 i casi a Ruviano,

13 i casi a Gioia Sannitica,

12 i casi a Castel Campagnano,

11 i casi a Castel di Sasso, Valle di Maddaloni,

10 i casi a Pratella, San Potito Sannitico,

9 i casi a Baia e Latina,

8 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni, Rocchetta e Croce,

7 i casi a Formicola, Prata Sannita, Raviscanina,

6 i casi a Ailano, Castello del Matese, Giano Vetusto, Pontelatone,

5 i casi a Liberi,

4 i casi a Roccaromana, San Pietro Infine,

2 i casi a Tora e Piccilli,

1 i casi a Fontegreca.