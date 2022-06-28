16:35:11 CASERTA. Il contagio da Coronavirus torna ad esplodere in tutta la provincia di Caserta. Gli attuali positivi sono 7483; nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 1289. Le persone guarite sono 412, con un incremento di 876 positivi con un tasso di contagiati del 27%. Purtroppo, si registra anche un decesso causa Covid.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 741 casi seguito da Aversa con 467 casi. Ecco tutti i positivi comune per comune:
391 i casi a Marcianise,
279 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
277 i casi a Orta di Atella,
232 i casi a Mondragone,
222 i casi a Maddaloni,
194 i casi a Trentola Ducenta,
181 i casi a San Nicola la Strada,
162 i casi a Sessa Aurunca,
148 i casi a Castel Volturno,
146 i casi a Capua,
142 i casi a Sant’Arpino,
140 i casi a Gricignano d’Aversa,
127 i casi a Lusciano,
125 i casi a Casal di Principe,
120 i casi a Succivo,
112 i casi a Parete,
111 i casi a San Marcellino,
110 i casi a Teverola,
108 i casi a Casapulla,
106 i casi a San Prisco,
99 i casi a Casagiove,
98 i casi a Casaluce,
97 i casi a Capodrise,
88 i casi a Teano,
86 i casi a Cesa,
82 i casi a Santa Maria a Vico,
81 i casi a Cellole,
77 i casi a San Cipriano d’Aversa, San Felice a Cancello,
75 i casi a Macerata Campania,
71 i casi a Carinaro,
68 i casi a Villa Literno,
67 i casi a Portico di Caserta,
66 i casi a Sparanise,
63 i casi a San Tammaro,
62 i casi a Piedimonte Matese,
60 i casi a Frignano, Pietravairano,
58 i casi a Vairano Patenora,
57 i casi a Villa di Briano,
56 i casi a San Marco Evangelista,
55 i casi a Pignataro Maggiore,
54 i casi a Calvi Risorta, Vitulazio,
51 i casi a Curti, Grazzanise,
50 i casi a Bellona,
44 i casi a Alife, Recale,
42 i casi a Casapesenna,
41 i casi a Pietramelara,
40 i casi a Francolise,
39 i casi a Roccamonfina,
35 i casi a Arienzo,
33 i casi a Alvignano, Caiazzo, Falciano del Massico, Riardo,
32 i casi a Mignano Monte Lungo,
31 i casi a Rocca d’Evandro,
30 i casi a Pastorano,
28 i casi a Carinola,
27 i casi a Cancello ed Arnone,
26 i casi a Presenzano,
23 i casi a Castel Morrone, Sant’Angelo D’Alife,
22 i casi a Camigliano, San Gregorio Matese,
20 i casi a Galluccio,
19 i casi a Marzano Appio,
16 i casi a Caianello, Cervino, Conca della Campania, Santa Maria la Fossa,
15 i casi a Piana di Monte Verna,
14 i casi a Ruviano,
13 i casi a Gioia Sannitica,
12 i casi a Castel Campagnano,
11 i casi a Castel di Sasso, Valle di Maddaloni,
10 i casi a Pratella, San Potito Sannitico,
9 i casi a Baia e Latina,
8 i casi a Capriati al Volturno, Dragoni, Rocchetta e Croce,
7 i casi a Formicola, Prata Sannita, Raviscanina,
6 i casi a Ailano, Castello del Matese, Giano Vetusto, Pontelatone,
5 i casi a Liberi,
4 i casi a Roccaromana, San Pietro Infine,
2 i casi a Tora e Piccilli,
1 i casi a Fontegreca.