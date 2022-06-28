16:23:24 SANTA MARIA CAPUA VETERE. Domenica 3 luglio 2022 il Circuito archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere aderisce alla Domenica gratuita del Ministero della Cultura.

Per garantire una più ampia fruizione da parte del pubblico, si comunica che nel mese di luglio l’Anfiteatro campano osserverà l’apertura pomeridiana i martedì, i giovedì (ad eccezione del 12 e del 14), i festivi e nelle giornate di sabato 9 e sabato 16 luglio.

Negli altri giorni resta confermata l’apertura diurna fino alle ore 13:30 mentre sarà osservata la giornata di chiusura i lunedì e i pomeriggi di martedì 12 e giovedì 14 luglio.

La prima domenica del mese, nell’ambito di #domenicalmuseo, l’ingresso al circuito archeologico dell’antica Capua sarà consentito con biglietto gratuito.

Con la cultura a portata di mano per fruire di uno dei patrimoni più importanti del mondo antico, aspettando l’apertura straordinaria dell’Anfiteatro del giorno 9 luglio 2022.

Info

Orario apertura pomeridiana dell’Anfiteatro campano (martedì, giovedì, festivi e sabato 9 e sabato 16 luglio)

Mese di luglio: 9:00-19:30 (Ultimo ingresso 18:30)

Martedì 12 e giovedì 14 luglio chiusura alle 13:30

Chiusura: lunedì

Orario apertura Museo archeologico dell’antica Capua: 9:00-19:00 (Ultimo ingresso 18:30)

Chiusura: lunedì

Per info e prenotazione:

Biglietteria: (+39) 08231831093 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per visite guidate: Le Nuvole (+39) 0812395653 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (Lun-Ven 9.00-17.00)

Anfiteatro campano, piazza I Ottobre, 36 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. (+39) 0823 798864 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.beniculturali.it/luogo/anfiteatro-campano

Museo archeologico dell’antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. (+39) 0823 844206 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.beniculturali.it/luogo/museo-archeologico-dell-antica-capua-e-mitreo

Ingresso Circuito archeologico dell’antica Capua (Anfiteatro campano, Museo dei gladiatori e Museo archeologico dell’antica Capua) € 2,50 |

Domenica 3 luglio 2022 ingresso gratuito

Web: musei.campania.beniculturali.it | Facebook:@anticacapuacircuitoarcheologico | Twitter:@museosmcv | Instagram:@drmcam.museoanticacapua

Si ricorda che sono disponibili, presso la biglietteria, audioguide con contenuti base, approfondimenti, immagini per esplorazione e due mappe per orientarsi al meglio; è possibile, inoltre, scaricare su Applestore e Googleplay l’APP “Santa Maria l’Antica Capua”.