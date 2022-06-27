15:45:00 CASERTA. Non si ferma il Covid in Provincia di Caserta. Gli attuali positivi sono 6.607; nelle ultime 24 ore c'è stato un incremento di 316 contagi. I guariti sono 88. Il tasso di positivi sul tampone è di 26,87, le grandi città e i centri abitati dell’agro le zone più colpite.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 659 casi seguito da Aversa con 424 casi. Ecco tutti i positivi comune per comune:

320 i casi a Marcianise,

244 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

223 i casi a Orta di Atella,

190 i casi a Maddaloni,

184 i casi a Mondragone,

169 i casi a Trentola Ducenta,

157 i casi a San Nicola la Strada,

135 i casi a Sessa Aurunca,

134 i casi a Capua,

126 i casi a Castel Volturno,

124 i casi a Sant’Arpino,

119 i casi a Lusciano,

113 i casi a Gricignano d’Aversa,

98 i casi a Casapulla,

96 i casi a Casal di Principe,

95 i casi a San Prisco, Succivo,

93 i casi a San Marcellino,

91 i casi a Parete,

88 i casi a Teano, Teverola,

86 i casi a Casaluce,

85 i casi a Casagiove,

81 i casi a Capodrise,

73 i casi a Cellole,

71 i casi a San Felice a Cancello,

69 i casi a Cesa,

68 i casi a Santa Maria a Vico,

64 i casi a Macerata Campania,

63 i casi a Portico di Caserta, Villa Literno,

62 i casi a San Cipriano d’Aversa,

57 i casi a Sparanise,

55 i casi a Piedimonte Matese,

54 i casi a Frignano,

53 i casi a Pietravairano,

52 i casi a Curti,

51 i casi a San Tammaro, Villa di Briano, Vitulazio,

50 i casi a Calvi Risorta, Carinaro,

49 i casi a San Marco Evangelista,

48 i casi a Pignataro Maggiore,

41 i casi a Grazzanise,

39 i casi a Alife,

37 i casi a Rocca d’Evandro,

36 i casi a Francolise, Roccamonfina,

35 i casi a Recale,

34 i casi a Bellona, Vairano Patenora,

33 i casi a Pietramelara,

32 i casi a Alvignano, Falciano del Massico,

31 i casi a Caiazzo,

30 i casi a Casapesenna, Pastorano,

28 i casi a Mignano Monte Lungo,

26 i casi a Riardo,

25 i casi a Conca della Campania, Presenzano, Sant’Angelo D’Alife,

23 i casi a Arienzo, Castel Morrone,

22 i casi a Cancello ed Arnone,

21 i casi a Carinola, Galluccio,

19 i casi a Camigliano,

17 i casi a San Gregorio Matese,

12 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Cervino,

11 i casi a Marzano Appio, Ruviano,

10 i casi a Pratella, Santa Maria la Fossa,

9 i casi a Formicola, San Potito Sannitico, Valle di Maddaloni,

8 i casi a Castel di Sasso, Gioia Sannitica,

7 i casi a Capriati al Volturno, Piana di Monte Verna, Rocchetta e Croce,

6 i casi a Baia e Latina, Raviscanina,

5 i casi a Ailano, Giano Vetusto, Pontelatone,

4 i casi a Dragoni, Liberi,

3 i casi a Castello del Matese, Roccaromana, San Pietro Infine,

2 i casi a Prata Sannita, Tora e Piccilli,

1 i casi a Fontegreca.