15:45:00 CASERTA. Non si ferma il Covid in Provincia di Caserta. Gli attuali positivi sono 6.607; nelle ultime 24 ore c'è stato un incremento di 316 contagi. I guariti sono 88. Il tasso di positivi sul tampone è di 26,87, le grandi città e i centri abitati dell’agro le zone più colpite.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 659 casi seguito da Aversa con 424 casi. Ecco tutti i positivi comune per comune:
320 i casi a Marcianise,
244 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
223 i casi a Orta di Atella,
190 i casi a Maddaloni,
184 i casi a Mondragone,
169 i casi a Trentola Ducenta,
157 i casi a San Nicola la Strada,
135 i casi a Sessa Aurunca,
134 i casi a Capua,
126 i casi a Castel Volturno,
124 i casi a Sant’Arpino,
119 i casi a Lusciano,
113 i casi a Gricignano d’Aversa,
98 i casi a Casapulla,
96 i casi a Casal di Principe,
95 i casi a San Prisco, Succivo,
93 i casi a San Marcellino,
91 i casi a Parete,
88 i casi a Teano, Teverola,
86 i casi a Casaluce,
85 i casi a Casagiove,
81 i casi a Capodrise,
73 i casi a Cellole,
71 i casi a San Felice a Cancello,
69 i casi a Cesa,
68 i casi a Santa Maria a Vico,
64 i casi a Macerata Campania,
63 i casi a Portico di Caserta, Villa Literno,
62 i casi a San Cipriano d’Aversa,
57 i casi a Sparanise,
55 i casi a Piedimonte Matese,
54 i casi a Frignano,
53 i casi a Pietravairano,
52 i casi a Curti,
51 i casi a San Tammaro, Villa di Briano, Vitulazio,
50 i casi a Calvi Risorta, Carinaro,
49 i casi a San Marco Evangelista,
48 i casi a Pignataro Maggiore,
41 i casi a Grazzanise,
39 i casi a Alife,
37 i casi a Rocca d’Evandro,
36 i casi a Francolise, Roccamonfina,
35 i casi a Recale,
34 i casi a Bellona, Vairano Patenora,
33 i casi a Pietramelara,
32 i casi a Alvignano, Falciano del Massico,
31 i casi a Caiazzo,
30 i casi a Casapesenna, Pastorano,
28 i casi a Mignano Monte Lungo,
26 i casi a Riardo,
25 i casi a Conca della Campania, Presenzano, Sant’Angelo D’Alife,
23 i casi a Arienzo, Castel Morrone,
22 i casi a Cancello ed Arnone,
21 i casi a Carinola, Galluccio,
19 i casi a Camigliano,
17 i casi a San Gregorio Matese,
12 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Cervino,
11 i casi a Marzano Appio, Ruviano,
10 i casi a Pratella, Santa Maria la Fossa,
9 i casi a Formicola, San Potito Sannitico, Valle di Maddaloni,
8 i casi a Castel di Sasso, Gioia Sannitica,
7 i casi a Capriati al Volturno, Piana di Monte Verna, Rocchetta e Croce,
6 i casi a Baia e Latina, Raviscanina,
5 i casi a Ailano, Giano Vetusto, Pontelatone,
4 i casi a Dragoni, Liberi,
3 i casi a Castello del Matese, Roccaromana, San Pietro Infine,
2 i casi a Prata Sannita, Tora e Piccilli,
1 i casi a Fontegreca.