11:18:44 A Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, torna la Sagra degli Antichi Sapori: cinque giorni dedicati al cibo (col trionfo dei sapori e profumi della tradizione dell'Agro Caleno) ma anche alla solidarietà.

L'atteso appuntamento si svolgerà a partire da giovedì 7 luglio (e fino a lunedì 11), quando in località Partignano - in Via Aldo Moro - aprirà i battenti la XIX edizione della manifestazione ideata e promossa dall'associazione “Insieme per l'Unità dei Popoli” che, dopo due anni di stop forzato per la pandemia e forte dei successi degli anni passati, darà la possibilità di degustare cibi genuini e una selezione di piatti che valorizzano le tipicità agroalimentari del territorio dell'Agro Caleno.

Nelle cinque serate di apertura degli stands si potranno, ad esempio, degustare tra le tante specialità: "pettole e fagioli" (pasta fatta rigorosamente a mano dalle volontarie nei giorni che precedono l'evento), i "guanti" (dolce tipico dell’Agro Caleno fatto rigorosamente a mano dalle massaie durante l'evento), il particolare "soffritto" di manzo”, la "pizza figliata" (una specie di strudel a base di noci e miele), la porchetta di Ariccia, l'immancabile mozzarella di bufala, gli "arrosticini" di pecora, "mugnoli e salsiccia', le pizze cotte nel forno a legna o fritte e tanti altri piatti della tradizione, tutti serviti ai piedi della fresca e suggestiva collina di San Pasquale, accompagnati dall'ottimo vino locale e da fiumi di birra.

Tra stands gastronomici ed informativi, giochi per bambini e balli di piazza, concerti e musica popolare, si potranno trascorrere piacevoli serate senza all’insegna del buon cibo ma anche della solidarietà con uno pensiero fisso rivolto a coloro che si trovano in situazioni di grande disagio e sofferenza.

Infatti, i proventi della manifestazione contribuiranno a finanziare il progetto "Acqua Fonte di Vita" dell’AMU (www.amu.it) grazie al quale sarà costruito un acquedotto a Ruyigi in Burundi, che si aggiungerà a quello già realizzato a Bururi, sempre in Burundi, per garantire l'approvvigionamento idrico alle popolazioni locali.

E non saranno dimenticati neppure coloro, Ucraini e non, che sono stati costretti ad abbandonare il loro Paese a causa soprattutto delle guerre: per dare loro un presente e un futuro che non li faccia sentire "profughi" ma persone amate e rispettate nella loro dignità.

La filosofia dei volontari dell'Associazione “Insieme per l'Unità dei Popoli” si incarna nella consapevolezza che la solidarietà non è un valore solo da proclamare ma da vivere con attività concrete, mettendosi in gioco personalmente, come avviene nella Sagra degli Antichi Sapori.

Le ampie aree parcheggio renderanno pili agevole la partecipazione ad una manifestazione che ogni anno gode della presenza di migliaia visitatori provenienti da tutta la regione Campania e non solo.