20:41:42 Si torna a morire in provincia di Caserta a causa del virus: nelle ultime 24 ore il Coronavirus ha fatto registrare una nuova vittima.

Continua a salire il numero dei positivi: nelle ultime 24 ore sono stati 787 i nuovi contagiati contro i 247 guariti per un incremento di 539.

I positivi attuali sono 5938 con un tasso del 26,21%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 604 casi seguito da Aversa con 395 casi

298 i casi a Marcianise, 

234 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

211 i casi a Orta di Atella,

179 i casi a Maddaloni,

164 i casi a Mondragone,

150 i casi a Trentola Ducenta,

142 i casi a San Nicola la Strada,

128 i casi a Sessa Aurunca,

121 i casi a Capua,

120 i casi a Sant’Arpino,

115 i casi a Castel Volturno,

104 i casi a Lusciano,

101 i casi a Gricignano d’Aversa,

98 i casi a Casapulla,

93 i casi a Casal di Principe,

89 i casi a San Marcellino,

85 i casi a Parete,

84 i casi a San Prisco,

83 i casi a Casaluce, Succivo,

80 i casi a Capodrise, Teverola,

78 i casi a Teano,

75 i casi a Cellole,

74 i casi a Casagiove,

70 i casi a Santa Maria a Vico,

65 i casi a San Cipriano d’Aversa, 

64 i casi a San Felice a Cancello,

63 i casi a Cesa, Macerata Campania,

60 i casi a Villa Literno,

57 i casi a Portico di Caserta,

53 i casi a Piedimonte Matese,

52 i casi a Frignano,

51 i casi a Sparanise,

50 i casi a Calvi Risorta, Vitulazio,

49 i casi a Carinaro,

47 i casi a Curti, Pietravairano,

42 i casi a Villa di Briano,

41 i casi a Pignataro Maggiore, San Tammaro,

40 i casi a San Marco Evangelista,

38 i casi a Rocca d’Evandro,

35 i casi a Caiazzo,

34 i casi a Alife,

33 i casi a Pietramelara,

32 i casi a Grazzanise, Recale,

31 i casi a Falciano del Massico, Pastorano, Riardo, Vairano Patenora,

30 i casi a Alvignano, Casapesenna, Francolise, Roccamonfina,

26 i casi a Bellona, Conca della Campania,

25 i casi a Presenzano,

24 i casi a Arienzo, Mignano Monte Lungo, Sant’Angelo D’Alife,

23 i casi a Castel Morrone,

22 i casi a Cancello ed Arnone,

20 i casi a Carinola,

19 i casi a Galluccio,

15 i casi a Camigliano,

13 i casi a Cervino,

11 i casi a Gioia Sannitica, San Gregorio Matese,

10 i casi a

9 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso, Formicola, Santa Maria la Fossa,

8 i casi a Caianello, Marzano Appio, San Potito Sannitico,

7 i casi a Pratella, Raviscanina, Ruviano, Valle di Maddaloni,

6 i casi a Rocchetta e Croce,

5 i casi a Ailano, Baia e Latina, Capriati al Volturno, Dragoni, Giano Vetusto, Piana di Monte Verna, Pontelatone,

4 i casi a Liberi,

3 i casi a Roccaromana, San Pietro Infine,

2 i casi a Prata Sannita, Tora e Piccilli,

1 i casi a Castello del Matese.

Impennata dei ricoveri da Covid in Campania: nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti di quasi il 10%, passando da 338 a 368.

Sostanzialmente stabile invece il dato delle terapie intensive, con 20 ricoverati (-1).

I nuovi positivi sono 5.908, su 21.569 test: il tasso di incidenza resta molto alto, al 27,39%, ma cala di oltre due punti percentuali rispetto al dato record di ieri (29,49). Le vittime nelle ultime 48 ore sono state tre.

 

