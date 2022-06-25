20:41:42 Si torna a morire in provincia di Caserta a causa del virus: nelle ultime 24 ore il Coronavirus ha fatto registrare una nuova vittima.
Continua a salire il numero dei positivi: nelle ultime 24 ore sono stati 787 i nuovi contagiati contro i 247 guariti per un incremento di 539.
I positivi attuali sono 5938 con un tasso del 26,21%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 604 casi seguito da Aversa con 395 casi
298 i casi a Marcianise,
234 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
211 i casi a Orta di Atella,
179 i casi a Maddaloni,
164 i casi a Mondragone,
150 i casi a Trentola Ducenta,
142 i casi a San Nicola la Strada,
128 i casi a Sessa Aurunca,
121 i casi a Capua,
120 i casi a Sant’Arpino,
115 i casi a Castel Volturno,
104 i casi a Lusciano,
101 i casi a Gricignano d’Aversa,
98 i casi a Casapulla,
93 i casi a Casal di Principe,
89 i casi a San Marcellino,
85 i casi a Parete,
84 i casi a San Prisco,
83 i casi a Casaluce, Succivo,
80 i casi a Capodrise, Teverola,
78 i casi a Teano,
75 i casi a Cellole,
74 i casi a Casagiove,
70 i casi a Santa Maria a Vico,
65 i casi a San Cipriano d’Aversa,
64 i casi a San Felice a Cancello,
63 i casi a Cesa, Macerata Campania,
60 i casi a Villa Literno,
57 i casi a Portico di Caserta,
53 i casi a Piedimonte Matese,
52 i casi a Frignano,
51 i casi a Sparanise,
50 i casi a Calvi Risorta, Vitulazio,
49 i casi a Carinaro,
47 i casi a Curti, Pietravairano,
42 i casi a Villa di Briano,
41 i casi a Pignataro Maggiore, San Tammaro,
40 i casi a San Marco Evangelista,
38 i casi a Rocca d’Evandro,
35 i casi a Caiazzo,
34 i casi a Alife,
33 i casi a Pietramelara,
32 i casi a Grazzanise, Recale,
31 i casi a Falciano del Massico, Pastorano, Riardo, Vairano Patenora,
30 i casi a Alvignano, Casapesenna, Francolise, Roccamonfina,
26 i casi a Bellona, Conca della Campania,
25 i casi a Presenzano,
24 i casi a Arienzo, Mignano Monte Lungo, Sant’Angelo D’Alife,
23 i casi a Castel Morrone,
22 i casi a Cancello ed Arnone,
20 i casi a Carinola,
19 i casi a Galluccio,
15 i casi a Camigliano,
13 i casi a Cervino,
11 i casi a Gioia Sannitica, San Gregorio Matese,
10 i casi a
9 i casi a Castel Campagnano, Castel di Sasso, Formicola, Santa Maria la Fossa,
8 i casi a Caianello, Marzano Appio, San Potito Sannitico,
7 i casi a Pratella, Raviscanina, Ruviano, Valle di Maddaloni,
6 i casi a Rocchetta e Croce,
5 i casi a Ailano, Baia e Latina, Capriati al Volturno, Dragoni, Giano Vetusto, Piana di Monte Verna, Pontelatone,
4 i casi a Liberi,
3 i casi a Roccaromana, San Pietro Infine,
2 i casi a Prata Sannita, Tora e Piccilli,
1 i casi a Castello del Matese.
Impennata dei ricoveri da Covid in Campania: nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in degenza sono cresciuti di quasi il 10%, passando da 338 a 368.
Sostanzialmente stabile invece il dato delle terapie intensive, con 20 ricoverati (-1).
I nuovi positivi sono 5.908, su 21.569 test: il tasso di incidenza resta molto alto, al 27,39%, ma cala di oltre due punti percentuali rispetto al dato record di ieri (29,49). Le vittime nelle ultime 48 ore sono state tre.