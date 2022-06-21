BCC MUTUI 2025
21:50:08 CASERTA. Ieri, 20 Giugno 2022, si è tenuta la cerimonia ufficiale per la proclamazione del nuovo Presidente del Lions Club Caserta Host, Annamaria Sadutto. Presenti il Governatore Avv. Francesco Accarino, la più alta carica del Distretto Lions, e il Sindaco di Caserta, Avv. Carlo Marino. 

Si è svolto ieri, lunedì 20 giugno, il passaggio di campana tra il presidente uscente Guelfo Pisapia e la neoeletta presidente del Lions Club Caserta Host, Annamaria Sadutto. Presenti il Governatore Francesco Accarino, la più alta carica del Distretto Lions, insieme alle più alte autorità lionistiche e agli officer distrettuali.

Come autorità lionistiche del nostro territorio erano presenti alla cerimonia il presidente della IV Circoscrizione Antonio Tisci, l’amministratore IV Circoscrizione Giuseppe Casapulla e il presidente di Zona 9, Domenico Petrillo. Come autorità civile, ha presenziato il sindaco di Caserta, Carlo Marino, socio Lions Club Caserta Host. 

In molti, tra soci e amici, erano presenti per celebrare un momento di passaggio che segna l’inizio di un nuovo anno di attività di uno dei più antichi Club di Italia e della Campania, nato 63 anni fa. Mario Scherillo, presidente Comitato Soci per l’anno 2021/2022 e coordinatore L.C.I.F. di Club per l’anno 2022/2023, ha consegnato un omaggio floreale e la charter del Lions Club Caserta Host al nuovo presidente, quale simbolo di augurio per l’inizio del mandato. 

Il neo presidente Sadutto, con il tocco della campana, ha segnato la conclusione della cerimonia ufficiale. 

“Sono onorata e felice. – dichiara Annamaria Sadutto - Quella di ieri è stata una giornata indimenticabile per me e per la mia famiglia. Essere stata insignita del ruolo di Presidente per l’anno 2022/2023 del Lions Club Caserta Host è un riconoscimento importante per il mio impegno nel sociale. Ringrazio tutte le autorità presenti e tutti i soci per la fiducia accordatami”, conclude il presidente neo proclamato del Lions Club Caserta Host.

