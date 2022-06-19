22:13:12 CASERTA. Vicesindaco Casale, a che punto sono i preparativi per il Settembre al Borgo?

«E’ nostra intenzione realizzare un evento che sia all’altezza della sua cinquantesima edizione. La rassegna partirà tra fine agosto ed inizio settembre. Nelle prossime ore incontreremo il direttore artistico Enzo Avitabile per mettere a punto tutti i dettagli che ci consentiranno di regalare alla città una bellissima edizione del Settembre al Borgo con un cartellone adeguato all’importanza che ha la cinquantesima edizione».

Ci sarà un’estate a Caserta?

«Avremmo tante belle iniziative organizzate da privati come Un’estate al Belvedere, lunedì è in programma la conferenza stampa, il pizza Expò che richiameranno in città tanti artisti di livello nazionale. Nelle prossime ore pubblicheremo una manifestazione di interesse per realizzare un unico cartellone degli eventi privati a Caserta in modo da poter offrire alla città una vera e propria stagione di eventi. Coinvolgeremo anche la Reggia di Caserta e la Camera di commercio per verificare se anche loro hanno degli appuntamenti da inserire in cartellone. L’obiettivo è quello di realizzare un cartellone completo che possa essere un attrattore per la nostra città».

La fiera di via Ruta? Non pensa ci sia bisogno di qualche intervento?

«E’ in agenda. Proprio in settimana siamo stati con l’Anva Confesercenti di Sebastiano Bernardo a fare un sopralluogo in via Ruta. Abbiamo visionato l’area assieme agli operatori proprio per cercare di superare assieme le criticità. L’amministrazione ha grande attenzione per l’area della fiera che dà lavoro a duecentocinquanta tra spuntisti e operatori fissi. Abbiamo predisposto un intervento da cinquantamila euro per il rifacimento delle ringhiere di protezione del mercato. In più ci sarà una sistemazione delle caditoie per consentire che lo scolo dell’acqua avvenga in maniera corretta. Grazie a questa somma procederemo alla sistemazione dei tratti di strada che sono dissestati».

E sul versante dei rifiuti che da anni rappresenta un nervo scoperto?

«Ripristineremo il punto di raccolta dei rifiuti al mercato con una postazione di controllo fissa nei giorni della fiera in modo da monitorare e consentire il corretto funzionamento della raccolta differenziata. Siamo anche impegnati nelle operazioni di accorpamento dell’area mercato per renderla maggiormente funzionale alle esigenze di operatori e cittadini».