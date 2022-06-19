19:15:46 CASERTA. Al centro o in periferia, con un dolcetto o “assoluto”: il caffé resta sempre il biglietto da visita migliore per un bar.

Il caffé è una bevanda economica, che piace praticamente a tutti, è lo strumento per fare una chiacchiera con un amico, per cercare di attaccare bottone con un uomo o con una donna, per aprire una discussione di lavoro... Insomma, tutto può nascere da un buon caffé...

Ma dove è possibile bere un buon caffé nella città di Caserta?

La miscela è senza dubbio importante, ma, anche la mano di chi lo prepara conta...

Cercheremo di dare qualche consiglio su dove poter sorseggiare un buon caffé indicando locali noti e meno noti di Caserta città dove la bevanda è preparato con cura ed attenzione.

Le pasticcerie Benefico di piazza Duomo, Mungiguerra di via G.M. Bosco e Chirico di via Colombo sono famose per i loro dolci, ma, accanto a prelibatezze di ogni genere, si trova anche un buon caffé. Tazzina riscaldata come impone la tradizione e un gusto intenso, grintoso capace di far partire la giornata con il piede giusto.

Quella grinta che danno, sicuramente, i caffé del Bar Botticelli in via Botticelli, il Tropicana di corso Trieste e di via G.M. Bosco dove, oltre alle miscele tradizionali, è possibile trovare un assortimento simpatico di ‘caffé gourmet’ per tutti i palati.

E’ un pezzo della storia di Caserta, poi, il caffé del Frank bar di corso Giannone. Alla liturgia e alla cura per il prodotto, qui si accompagna la simpatia e il garbo del titolare Peppe che riesce ad essere amico e confidente di tutti senza mai sfociare nell’invadenza.

Un purista del caffé classico è, sicuramente, il chioschetto Genovese di piazza Vanvitelli, vero e proprio riferimento per tutti gli amanti della bevanda.

Da provare assolutamente anche il caffé dello Sweet café che fa angolo tra via G.M. Bosco e corso Giannone. Alla miscela classica, qui si accompagnano tanti caffé creativi e un ricco assortimento di dolci che li rendono certamente dei bar completi. Caratteristiche che ritroviamo in periferia nella Caffetteria Via Petrarca 41 al Parco dei Pini in via Petrarca. Restando in periferia, una puntatina va fatta anche al Bar Tredici di via Campania dove pure il caffé è un marchio di fabbrica.

Lungo la stessa strada anche il Bar Gargiulo serve un caffé sicuramente da assaggiare.

Per colazione, accanto ad un dolcetto, nel corso della giornata o dopo uno spuntino veloce, il bar Martucci di via Roma ha sempre qualcosa di buono da affiancare al caffé, anche se vale la pena fermarsi anche solo per bere il caffé visto il suo aroma.

Miscela di qualità, ricca varietà per la colazione e possibilità di assaggiare anche qualche caffé diverso consigliano una sosta nel locale.

Sosta che deve essere fatta sicuramente al bar Mood di corso Trieste dove pure il caffé è un mast. Tornando ai locali “più famosi” il caffé al Gran Caffé Margherita di piazza Margheria è certamente una delizia da non tralasciare. Tornando in periferia, a Casolla, riferimento per tutta la frazione è il bar Caffé dei Pazzi che pure serve un ottimo caffé a tutti i suoi avventori.