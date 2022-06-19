FIAS_CASERTA
18:40:08 Altri due morti, 439 nuovi positivi e un incremento di 211 casi: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl di oggi sull’emergenza Coronavirus.

Sono stati 226 i guariti, mentre i contagiati totali sono 3834 con un tasso del 20,29%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 401 casi seguito da Aversa con 239 casi

144 i casi a Marcianise,

143 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

133 i casi a Orta di Atella,

109 i casi a Maddaloni,

102 i casi a San Nicola la Strada,

97 i casi a Mondragone,

87 i casi a Sessa Aurunca,

84 i casi a Trentola Ducenta,

83 i casi a Sant’Arpino,

78 i casi a Casal di Principe,

75 i casi a Capua,

69 i casi a Casapulla,

68 i casi a San Prisco,

64 i casi a Capodrise, Casagiove,

63 i casi a San Marcellino,

62 i casi a San Felice a Cancello,

61 i casi a Castel Volturno, Cellole, Teverola,

57 i casi a Gricignano d’Aversa,

55 i casi a Lusciano,

53 i casi a Macerata Campania,

52 i casi a Teano,

49 i casi a Casaluce, Vitulazio,

46 i casi a San Cipriano d’Aversa,

43 i casi a Frignano,

41 i casi a Santa Maria a Vico,

40 i casi a Cesa, Curti,

39 i casi a Portico di Caserta,

35 i casi a Parete,

33 i casi a Piedimonte Matese,

32 i casi a Alvignano,

31 i casi a Pastorano, Rocca d’Evandro,

29 i casi a Carinola, Pietravairano,

28 i casi a Caiazzo, Succivo, Villa di Briano,

27 i casi a Villa Literno,

26 i casi a Pietramelara, Recale,

24 i casi a San Tammaro, Sparanise,

23 i casi a Pignataro Maggiore,

22 i casi a Roccamonfina, San Marco Evangelista, Vairano Patenora,

21 i casi a Calvi Risorta,

20 i casi a Bellona,

19 i casi a Conca della Campania,

18 i casi a Alife, Francolise,

17 i casi a Cancello ed Arnone,

16 i casi a Carinaro, Falciano del Massico,

15 i casi a Casapesenna,

14 i casi a Arienzo,

12 i casi a Castel Morrone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa,

11 i casi a Mignano Monte Lungo,

10 i casi a Camigliano, Dragoni, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Sant’Angelo D’Alife,

9 i casi a Formicola, Presenzano, Riardo,

8 i casi a Ailano, Baia e Latina, Galluccio, Raviscanina, Valle di Maddaloni,

7 i casi a Castel Campagnano, Tora e Piccilli,

6 i casi a Cervino, Giano Vetusto, San Potito Sannitico,

5 i casi a Castel di Sasso,

4 i casi a Piana di Monte Verna, Pontelatone,

3 i casi a Caianello, Pratella, Ruviano, San Pietro Infine,

2 i casi a Liberi,

1 i casi a Prata Sannita, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese.

