18:40:08 Altri due morti, 439 nuovi positivi e un incremento di 211 casi: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl di oggi sull’emergenza Coronavirus.
Sono stati 226 i guariti, mentre i contagiati totali sono 3834 con un tasso del 20,29%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 401 casi seguito da Aversa con 239 casi
144 i casi a Marcianise,
143 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
133 i casi a Orta di Atella,
109 i casi a Maddaloni,
102 i casi a San Nicola la Strada,
97 i casi a Mondragone,
87 i casi a Sessa Aurunca,
84 i casi a Trentola Ducenta,
83 i casi a Sant’Arpino,
78 i casi a Casal di Principe,
75 i casi a Capua,
69 i casi a Casapulla,
68 i casi a San Prisco,
64 i casi a Capodrise, Casagiove,
63 i casi a San Marcellino,
62 i casi a San Felice a Cancello,
61 i casi a Castel Volturno, Cellole, Teverola,
57 i casi a Gricignano d’Aversa,
55 i casi a Lusciano,
53 i casi a Macerata Campania,
52 i casi a Teano,
49 i casi a Casaluce, Vitulazio,
46 i casi a San Cipriano d’Aversa,
43 i casi a Frignano,
41 i casi a Santa Maria a Vico,
40 i casi a Cesa, Curti,
39 i casi a Portico di Caserta,
35 i casi a Parete,
33 i casi a Piedimonte Matese,
32 i casi a Alvignano,
31 i casi a Pastorano, Rocca d’Evandro,
29 i casi a Carinola, Pietravairano,
28 i casi a Caiazzo, Succivo, Villa di Briano,
27 i casi a Villa Literno,
26 i casi a Pietramelara, Recale,
24 i casi a San Tammaro, Sparanise,
23 i casi a Pignataro Maggiore,
22 i casi a Roccamonfina, San Marco Evangelista, Vairano Patenora,
21 i casi a Calvi Risorta,
20 i casi a Bellona,
19 i casi a Conca della Campania,
18 i casi a Alife, Francolise,
17 i casi a Cancello ed Arnone,
16 i casi a Carinaro, Falciano del Massico,
15 i casi a Casapesenna,
14 i casi a Arienzo,
12 i casi a Castel Morrone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa,
11 i casi a Mignano Monte Lungo,
10 i casi a Camigliano, Dragoni, Gioia Sannitica, Marzano Appio, Sant’Angelo D’Alife,
9 i casi a Formicola, Presenzano, Riardo,
8 i casi a Ailano, Baia e Latina, Galluccio, Raviscanina, Valle di Maddaloni,
7 i casi a Castel Campagnano, Tora e Piccilli,
6 i casi a Cervino, Giano Vetusto, San Potito Sannitico,
5 i casi a Castel di Sasso,
4 i casi a Piana di Monte Verna, Pontelatone,
3 i casi a Caianello, Pratella, Ruviano, San Pietro Infine,
2 i casi a Liberi,
1 i casi a Prata Sannita, Rocchetta e Croce, San Gregorio Matese.