catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

21:36:05 Dalla nottata del 15 giugno l'oasi dei Variconi a Castel Volturno era in fiamme fino a tarda serata, la mano scellerata dei soliti delinquenti ha consentito questo ennesimo scempio ambientale.

I volontari dell'associazione Fire Angels CastelVolturno sono intervenuti sul posto con la Sos Protezione Civile Castel Volturno, ed hanno chiesto con forza l'intervento delle autorità competenti per lo spegnimento, prima dell'accensione dell'intera fascia costiera a ridosso della foce del Volturno. 

Nel pomeriggio insieme al sindaco Petrella, contattato telefonicamente dal vicepresidente dell'associazione Fire Angels Maurizio Fabiani, è intervenuto l'elicottero della regione Campania, che ha domato definitivamente le fiamme, salvando buona parte dell'habitat naturale. 

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:132 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:167 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:571 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next