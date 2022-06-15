21:36:05 Dalla nottata del 15 giugno l'oasi dei Variconi a Castel Volturno era in fiamme fino a tarda serata, la mano scellerata dei soliti delinquenti ha consentito questo ennesimo scempio ambientale.
I volontari dell'associazione Fire Angels CastelVolturno sono intervenuti sul posto con la Sos Protezione Civile Castel Volturno, ed hanno chiesto con forza l'intervento delle autorità competenti per lo spegnimento, prima dell'accensione dell'intera fascia costiera a ridosso della foce del Volturno.
Nel pomeriggio insieme al sindaco Petrella, contattato telefonicamente dal vicepresidente dell'associazione Fire Angels Maurizio Fabiani, è intervenuto l'elicottero della regione Campania, che ha domato definitivamente le fiamme, salvando buona parte dell'habitat naturale.
