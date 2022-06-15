catone kona
17:11:05 CASERTA. Questa mattina è stato ufficialmente attivato il modulo Aib (Antincendio boschivo) del Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile della città di Caserta, il primo in provincia.

A tal proposito, presso la Sala Giunta del Comune, il sindaco Carlo Marino e l’assessore al ramo Massimiliano Marzo hanno consegnato i diplomi ai cinque volontari del nucleo comunale che hanno partecipato ai corsi formativi Aib organizzati dalla Regione Campania.

“Un risultato importante - ha commentato entusiasta l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Marzo - in vista della stagione estiva, il periodo dell’anno di massima pericolosità per quanto concerne gli incendi boschivi, che testimonia ancora una volta la volontà dell’Amministrazione Comunale di puntare sulla prevenzione nella tutela del nostro territorio”.

«Sono soddisfatto come Coordinatore del gruppo Comunale della Protezione civile per l'attivazione del Modulo AIB della Città di Caserta Ringrazio l'amministrazione comunale per averci supportato in questo progetto ma soprattutto ringrazio la Dottoressa Claudia Campobasso per aver attivato i corsi regionali AIB con lo scopo di sostenere e valorizzare il ruolo del volontariato di protezione civile nella lotta attiva agli incendi boschivi – ha spiegato il coordinatore della protezione civile Francesco Brancaccio - Oggi grazie alla formazione ottenuta dai nostri 5 volontari ( Luciano Ferrara, Miry Magno, Mariapaola Dell’Anno, Francesco Aliperti e Giovanni Singoga) possiamo organizzare le varie azioni operative quella di Prevenzione, quella di Vedetta e controllo del territorio e soprattutto la vera fase operativa di spegnimento terrestre».

