12:32:18 PIEDIMONTE MATESE. Sabato 18 giugno 2022 alle 19,00 nella sede dell’Associazione Storica del Medio Volturno è in programma la presentazione del volume “La ricchezza delle pecore. Clero, matrimoni e fame nel Settecento sul Matese”.

Insieme con l’autore interverranno all’appuntamento Pasqualino Simonelli, presidente dell’Associazione Storica e lo scrittore e saggista Giuseppe Castrillo.

Il libro descrive la società e il sistema economico del Regno di Napoli tra Seicento e inizi Ottocento, osservato attraverso le trasformazioni di San Gregorio Matese, villaggio rurale inteso come prototipo della marginalità culturale del tempo.

Infatti le vicende desunte da archivi statali ed ecclesiastici coinvolgono molti comuni del Matese casertano, beneventano e molisano, dedicando spazio al sistema armentizio della transumanza collegato alla Dogana delle Pecore di Foggia, e agli stretti rapporti delle famiglie locali con i territori della Capitanata e del Molise.

Uno studio sulla micro-storia, che focalizza l’attenzione su inaspettati protagonisti emersi dalla massa di poveri contadini e pastori maltrattati, e che genera un più esauriente quadro sui rapporti tra le classi sociali.

La ricchezza delle pecore è la storia – come scritto nella prefazione del volume – di una tessera notevole della civiltà del Meridione d’Italia, soprattutto di un orgoglio mai sopito. Una testimonianza che può essere interpretata come una mitografia di uno sterminato repertorio etnoantropologico. Non sembra di muoversi tra documenti d’archivio, ma di leggere un racconto di esistenze, di anime, di conflitti. Un libro che non concede niente all’intrigo e che nel suo scorrere lento, tra relazioni carnali e simboliche, svela come niente è più reale e concreto del vivere quotidiano”.

Non mancano nel volume le forti influenze dalla grande storia sulla piccola vita locale. La dominazione austriaca, le lotte contro il potere ecclesiastico e feudale, le innovazioni portate dal nuovo re Borbone, la rivoluzione del 1799 e infine il periodo napoleonico hanno comportato ripercussioni nelle famiglie, nella società e nella economia locale.

Articolato in 390 pagine e suddiviso in cinque capitoli, il volume è corredato da 83 immagini di vedute, mappe, ritratti, documenti, tabelle; una conferma del consolidato impegno storiografico di Alberico Bojano in favore del territorio matesino e dell’Alto Casertano.

