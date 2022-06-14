13:48:08 Ennesima vittima del Covid: la fa registrare il report dell’Asl. Da quando è scoppiata la pandemia in Terra di Lavoro sono 1800 le persone decedute con il virus.
Per il quinto giorno di fila si registra un aumento lieve dei contagi: sono stati 439 i nuovi positivi contro i 374 guariti per un incremento di 64 contagiati che porta il numero totale dei casi 2833.
Il tasso di positività è del 17,15%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 316 casi seguito da Aversa con 159 casi
125 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
100 i casi a Marcianise,
96 i casi a Orta di Atella,
90 i casi a Maddaloni,
84 i casi a San Nicola la Strada,
62 i casi a Mondragone, San Prisco,
60 i casi a Trentola Ducenta,
59 i casi a Sessa Aurunca,
57 i casi a Capua, Casal di Principe,
54 i casi a Casagiove,
50 i casi a San Marcellino,
49 i casi a Cellole, San Felice a Cancello,
48 i casi a Sant’Arpino,
47 i casi a Cesa,
44 i casi a Lusciano,
39 i casi a Capodrise,
38 i casi a San Cipriano d’Aversa, Teverola,
37 i casi a Macerata Campania,
36 i casi a Casapulla,
35 i casi a Gricignano d’Aversa,
34 i casi a Curti,
33 i casi a Castel Volturno,
32 i casi a Santa Maria a Vico,
31 i casi a Succivo, Vitulazio,
30 i casi a Portico di Caserta, Recale,
28 i casi a Alvignano, Casaluce,
25 i casi a Caiazzo, Carinola, Frignano, Teano,
24 i casi a San Tammaro,
23 i casi a Roccamonfina,
22 i casi a Piedimonte Matese, Pietramelara,
21 i casi a San Marco Evangelista, Sparanise,
20 i casi a Cancello ed Arnone,
19 i casi a Pastorano, Pignataro Maggiore,
17 i casi a Parete, Vairano Patenora,
15 i casi a Arienzo, Calvi Risorta, Carinaro,
14 i casi a Alife, Casapesenna, Francolise, Santa Maria la Fossa,
13 i casi a Baia e Latina, Pietravairano,
12 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Villa di Briano,
11 i casi a Villa Literno,
9 i casi a Bellona, Camigliano, Conca della Campania, Formicola, Grazzanise, Pontelatone, Tora e Piccilli
8 i casi a Ailano, Cervino, Marzano Appio,
7 i casi a Liberi,
6 i casi a Castel di Sasso, Riardo, Sant’Angelo D’Alife, Valle di Maddaloni,
5 i casi a Piana di Monte Verna,
4 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Falciano del Massico, Galluccio, San Potito Sannitico,
3 i casi a San Pietro Infine,
2 i casi a Gioia Sannitica, Pratella, Presenzano, Raviscanina,
1 i casi a Capriati al Volturno, Castello del Matese, Giano Vetusto, Prata Sannita, San Gregorio Matese.