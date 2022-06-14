catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

13:48:08 Ennesima vittima del Covid: la fa registrare il report dell’Asl. Da quando è scoppiata la pandemia in Terra di Lavoro sono 1800 le persone decedute con il virus.

Per il quinto giorno di fila si registra un aumento lieve dei contagi: sono stati 439 i nuovi positivi contro i 374 guariti per un incremento di 64 contagiati che porta il numero totale dei casi 2833.

Il tasso di positività è del 17,15%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 316 casi seguito da Aversa con 159 casi

125 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

100 i casi a Marcianise,

96 i casi a Orta di Atella,

90 i casi a Maddaloni,

84 i casi a San Nicola la Strada,

62 i casi a Mondragone, San Prisco,

60 i casi a Trentola Ducenta,

59 i casi a Sessa Aurunca,

57 i casi a Capua, Casal di Principe,

54 i casi a Casagiove,

50 i casi a San Marcellino,

49 i casi a Cellole, San Felice a Cancello,

48 i casi a Sant’Arpino,

47 i casi a Cesa,

44 i casi a Lusciano,

39 i casi a Capodrise,

38 i casi a San Cipriano d’Aversa, Teverola,

37 i casi a Macerata Campania,

36 i casi a Casapulla,

35 i casi a Gricignano d’Aversa,

34 i casi a Curti,

33 i casi a Castel Volturno,

32 i casi a Santa Maria a Vico,

31 i casi a Succivo, Vitulazio,

30 i casi a Portico di Caserta, Recale,

28 i casi a Alvignano, Casaluce,

25 i casi a Caiazzo, Carinola, Frignano, Teano,

24 i casi a San Tammaro,

23 i casi a Roccamonfina,

22 i casi a Piedimonte Matese, Pietramelara,

21 i casi a San Marco Evangelista, Sparanise,

20 i casi a Cancello ed Arnone,

19 i casi a Pastorano, Pignataro Maggiore,

17 i casi a Parete, Vairano Patenora,

15 i casi a Arienzo, Calvi Risorta, Carinaro,

14 i casi a Alife, Casapesenna, Francolise, Santa Maria la Fossa,

13 i casi a Baia e Latina, Pietravairano,

12 i casi a Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Villa di Briano,

11 i casi a Villa Literno,

9 i casi a Bellona, Camigliano, Conca della Campania, Formicola, Grazzanise, Pontelatone, Tora e Piccilli

8 i casi a Ailano, Cervino, Marzano Appio,

7 i casi a Liberi,

6 i casi a Castel di Sasso, Riardo, Sant’Angelo D’Alife, Valle di Maddaloni,

5 i casi a Piana di Monte Verna,

4 i casi a Caianello, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Falciano del Massico, Galluccio, San Potito Sannitico,

3 i casi a San Pietro Infine,

2 i casi a Gioia Sannitica, Pratella, Presenzano, Raviscanina,

1 i casi a Capriati al Volturno, Castello del Matese, Giano Vetusto, Prata Sannita, San Gregorio Matese.

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:71 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:146 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:550 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next