11:02:41 PORTICO CASERTA. Il comandante della polizia municipale Pasquale Colella ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura del cimitero di Portico di Caserta.

La misura drastica si è resa necessaria per garantire l’incolumità di tutte le persone che si recano presso il luogo sacro a seguito dell’atto vandalico che si è consumato questa notte.

Mentre il paese riposava stanco per i festeggiamenti legati alla vittoria del riconfermato sindaco Giuseppe Oliviero ignoti hanno distrutto tutte le cabine elettriche del cimitero. Non solo.

Sono stati manomessi tutti i pozzetti e portati via tutti i cavi in rame presenti nella struttura. Al momento, quindi, ci sono tutti i fili elettrici scoperti che rendono il cimitero poco sicuro. Sulla vicenda indagano gli uomini della municipale guidati dal comandante Colella e i carabinieri di Macerata Campania.

Il clima di festa che si vive in ogni paese dopo il giorno delle elezioni è stato rovinato dall’inciviltà di ignoti.