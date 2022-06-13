17:44:23 E’ nel segno della continuità l’amministrazione comunale di Liberi. Il nuovo sindaco, infatti è Alfonso Ricciardi, vice del sindaco uscente Antonio Diana che ha trainato la lista contribuendo alla vittoria contro Gennaro Vastano.
Nuovo corso, invece a Dragoni dove Antonella D’Aloia vince contro il candidato dell’amministrazione uscente Pierino Piucci. E’ di circa trecento voti lo scarto di voti sullo sfidante per l’ex candidata alla Regione di Campania Libera.
E’ Giuseppe Pirraglia, poi il nuovo sindaco di Gallo Matese. Nel comune dove si è votato di meno il neo sindaco si è importo contro l’esercito delle liste civetta.