09:01:53 CASERTA. Ai casertani non interessa il referendum sulla giustizia: il giudizio definitivo viene fuori dallo scrutinio legato ai cinque quesiti.

Appena il 17,21% si è recato alle urne per il referendum, dato ‘drogato’ dalle percentuali dei comuni al voto dove la partecipazione è stata maggiore.

Non si può parlare di percentuali che si sovrappongono in quanto in moltissimi hanno rifiutato le schede per il referendum votando solo per le comunali.

Il caso limite è Valle di Maddaloni dove alle amministrative ha votato l’ 82,29% e al referendum il 38,78%.

 

Comuni

% ore 12

% ore 19

% ore 23

Comuni

% ore 12

% ore 19

% ore 23

CASERTA

104 su 104

5,00

11,28

17,21

AILANO

2,48

6,06

11,48

ALIFE

2,29

5,13

8,19

ALVIGNANO

19,43

44,12

61,46

ARIENZO

1,59

3,86

9,59

AVERSA

2,90

6,49

10,51

BAIA E LATINA

2,77

6,25

11,73

BELLONA

21,17

46,84

68,09

CAIANELLO

4,90

12,97

19,25

CAIAZZO

4,08

9,28

14,49

CALVI RISORTA

19,98

46,40

68,64

CAMIGLIANO

3,59

7,56

13,17

CANCELLO ED ARNONE

1,81

4,00

8,35

CAPODRISE

2,90

5,82

9,58

CAPRIATI A VOLTURNO

2,22

6,43

10,38

CAPUA

15,80

40,97

56,17

CARINARO

2,75

6,44

9,78

CARINOLA

2,82

6,69

12,54

CASAGIOVE

4,06

9,12

14,26

CASAL DI PRINCIPE

2,15

5,27

8,28

CASALUCE

1,71

4,09

6,84

CASAPESENNA

2,41

5,46

10,15

CASAPULLA

3,86

8,20

12,39

CASERTA

4,05

8,64

13,80

CASTEL CAMPAGNANO

2,81

7,70

13,48

CASTEL DI SASSO

2,88

8,20

14,41

CASTEL MORRONE

2,52

5,94

9,94

CASTEL VOLTURNO

2,06

4,11

6,08

CASTELLO DEL MATESE

2,30

10,27

25,88

CELLOLE

2,70

5,34

8,43

CERVINO

1,12

3,49

5,61

CESA

1,83

4,30

7,50

CIORLANO

1,88

8,46

18,81

CONCA DELLA CAMPANIA

3,91

8,65

14,62

CURTI

3,85

8,07

14,28

DRAGONI

29,68

62,42

81,88

FALCIANO DEL MASSICO

24,37

44,07

64,65

FONTEGRECA

2,98

7,22

9,42

FORMICOLA

4,37

8,74

14,85

FRANCOLISE

3,10

6,61

10,64

FRIGNANO

2,14

4,79

8,14

GALLO MATESE

14,41

46,17

56,76

GALLUCCIO

4,29

9,74

14,44

GIANO VETUSTO

4,28

10,12

15,56

GIOIA SANNITICA

1,87

5,16

8,66

GRAZZANISE

2,81

5,45

9,97

GRICIGNANO DI AVERSA

2,20

4,93

8,86

LETINO

3,49

9,14

11,46

LIBERI

21,81

44,36

52,79

LUSCIANO

2,38

5,71

9,53

MACERATA CAMPANIA

3,43

7,67

12,10

MADDALONI

2,03

4,89

8,05

MARCIANISE

2,22

4,99

8,43

MARZANO APPIO

3,52

10,09

15,26

MIGNANO MONTE LUNGO

3,72

8,39

11,67

MONDRAGONE

23,06

47,96

69,05

ORTA DI ATELLA

1,71

4,09

6,86

PARETE

1,76

4,44

7,50

PASTORANO

26,66

50,81

69,96

PIANA DI MONTE VERNA

4,36

8,78

15,91

PIEDIMONTE MATESE

3,26

7,27

11,27

PIETRAMELARA

24,69

61,01

85,40

PIETRAVAIRANO

3,03

7,33

13,09

PIGNATARO MAGGIORE

3,58

7,35

12,67

PONTELATONE

1,71

4,90

8,94

PORTICO DI CASERTA

21,39

52,06

73,09

PRATA SANNITA

3,55

6,52

11,81

PRATELLA

2,30

8,10

15,25

PRESENZANO

2,91

7,12

9,95

RAVISCANINA

3,39

7,27

13,00

RECALE

23,33

48,52

71,69

RIARDO

4,29

7,43

12,98

ROCCA D'EVANDRO

3,81

7,22

11,58

ROCCAMONFINA

2,95

8,77

13,04

ROCCAROMANA

4,65

11,63

17,44

ROCCHETTA E CROCE

4,61

11,53

22,77

RUVIANO

3,84

8,04

13,16

SAN CIPRIANO D'AVERSA

2,02

6,06

9,62

SAN FELICE A CANCELLO

2,21

5,54

8,76

SAN GREGORIO MATESE

14,04

28,94

39,47

SAN MARCELLINO

2,02

4,99

7,85

SAN MARCO EVANGELISTA

2,46

5,43

8,96

SAN NICOLA LA STRADA

3,66

7,89

12,14

SAN PIETRO INFINE

3,47

6,67

13,61

SAN POTITO SANNITICO

2,68

8,45

12,65

SAN PRISCO

3,17

6,93

11,57

SAN TAMMARO

3,47

5,82

10,13

SANT'ANGELO D'ALIFE

2,79

6,04

9,05

SANT'ARPINO

2,16

4,79

7,43

SANTA MARIA A VICO

2,85

6,42

11,58

SANTA MARIA CAPUA VETERE

3,82

8,21

12,87

SANTA MARIA LA FOSSA

2,35

5,29

9,36

SESSA AURUNCA

2,69

6,70

11,02

SPARANISE

4,11

8,26

12,33

SUCCIVO

2,15

5,22

8,02

TEANO

19,07

46,55

65,82

TEVEROLA

2,32

4,70

7,32

TORA E PICCILLI

3,58

7,91

12,09

TRENTOLA DUCENTA

2,07

5,02

8,66

VAIRANO PATENORA

17,86

39,71

59,47

VALLE AGRICOLA

3,92

9,59

15,41

VALLE DI MADDALONI

10,34

27,89

38,78

VILLA DI BRIANO

1,89

4,21

7,90

VILLA LITERNO

1,27

3,76

6,86

VITULAZIO

3,83

7,52

13,92
