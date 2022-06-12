catone kona
20:21:59 Un casertano su 10 ha votato al referendum: è questa la media legata all’affluenza alle urne al rilevamento delle ore 19. Si aggira infatti intorno al 10% la percentuale di presenza ai seggi influenzata dai comuni impegnati anche nelle comunali.

Dove ci sono le amministrative c’è stato un effetto trascinamento che, comunque, non ha determinato grossi numeri.

Tra i comuni dove si è votato di più spiccano Dragoni con il 62,42%, Pietramelara con il 61.01%, Portico di Caserta con il 52,37%, Bellona con il 46,84%,

Tra i comuni dove si è votato di meno ci sono Arienzo con il 3,86%, Cervino con il 3,49%, Cancello ed Arnone con il 4%

Nelle città il dato è stato bassissimo. A Maddaloni ha votato il 4,89%, a Marcianise il 4,99%. Si sale a Santa Maria Capua Vetere con l’8,21% e a Caserta con l’8,64%.

Comuni

% ore 12

% ore 19

Comuni

% ore 12

% ore 19

CASERTA

104 su 104

5,00

11,28

AILANO

2,48

6,06

ALIFE

2,29

5,13

ALVIGNANO

19,43

44,12

ARIENZO

1,59

3,86

AVERSA

2,90

6,49

BAIA E LATINA

2,77

6,25

BELLONA

21,17

46,84

CAIANELLO

4,90

12,97

CAIAZZO

4,08

9,28

CALVI RISORTA

19,98

46,40

CAMIGLIANO

3,59

7,56

CANCELLO ED ARNONE

1,81

4,00

CAPODRISE

2,90

5,82

CAPRIATI A VOLTURNO

2,22

6,43

CAPUA

15,80

40,97

CARINARO

2,75

6,44

CARINOLA

2,82

6,69

CASAGIOVE

4,06

9,12

CASAL DI PRINCIPE

2,15

5,27

CASALUCE

1,71

4,09

CASAPESENNA

2,41

5,46

CASAPULLA

3,86

8,20

CASERTA

4,05

8,64

CASTEL CAMPAGNANO

2,81

7,70

CASTEL DI SASSO

2,88

8,20

CASTEL MORRONE

2,52

5,94

CASTEL VOLTURNO

2,06

4,11

CASTELLO DEL MATESE

2,30

10,27

CELLOLE

2,70

5,34

CERVINO

1,12

3,49

CESA

1,83

4,30

CIORLANO

1,88

8,46

CONCA DELLA CAMPANIA

3,91

8,65

CURTI

3,85

8,07

DRAGONI

29,68

62,42

FALCIANO DEL MASSICO

24,37

44,07

FONTEGRECA

2,98

7,22

FORMICOLA

4,37

8,74

FRANCOLISE

3,10

6,61

FRIGNANO

2,14

4,79

GALLO MATESE

14,41

46,17

GALLUCCIO

4,29

9,74

GIANO VETUSTO

4,28

10,12

GIOIA SANNITICA

1,87

5,16

GRAZZANISE

2,81

5,45

GRICIGNANO DI AVERSA

2,20

4,93

LETINO

3,49

9,14

LIBERI

21,81

44,36

LUSCIANO

2,38

5,71

MACERATA CAMPANIA

3,43

7,67

MADDALONI

2,03

4,89

MARCIANISE

2,22

4,99

MARZANO APPIO

3,53

10,11

MIGNANO MONTE LUNGO

3,72

8,39

MONDRAGONE

23,06

47,96

ORTA DI ATELLA

1,71

4,21

PARETE

1,76

4,44

PASTORANO

26,66

50,81

PIANA DI MONTE VERNA

4,36

8,78

PIEDIMONTE MATESE

3,26

7,27

PIETRAMELARA

24,69

61,01

PIETRAVAIRANO

3,03

7,33

PIGNATARO MAGGIORE

3,58

7,35

PONTELATONE

1,71

4,90

PORTICO DI CASERTA

21,39

52,06

PRATA SANNITA

3,55

6,52

PRATELLA

2,30

8,10

PRESENZANO

2,91

7,12

RAVISCANINA

3,39

7,27

RECALE

23,33

48,52

RIARDO

4,29

7,43

ROCCA D'EVANDRO

3,81

7,22

ROCCAMONFINA

2,95

8,77

ROCCAROMANA

4,65

11,63

ROCCHETTA E CROCE

4,61

11,53

RUVIANO

3,84

8,04

SAN CIPRIANO D'AVERSA

2,02

6,06

SAN FELICE A CANCELLO

2,21

5,54

SAN GREGORIO MATESE

14,04

28,94

SAN MARCELLINO

2,02

4,99

SAN MARCO EVANGELISTA

2,46

5,43

SAN NICOLA LA STRADA

3,66

7,89

SAN PIETRO INFINE

3,47

6,67

SAN POTITO SANNITICO

2,68

8,45

SAN PRISCO

3,17

6,93

SAN TAMMARO

3,47

5,82

SANT'ANGELO D'ALIFE

2,79

6,04

SANT'ARPINO

2,16

4,79

SANTA MARIA A VICO

2,85

6,42

SANTA MARIA CAPUA VETERE

3,82

8,21

SANTA MARIA LA FOSSA

2,35

5,29

SESSA AURUNCA

2,69

6,70

SPARANISE

4,11

8,26

SUCCIVO

2,15

5,22

TEANO

19,07

46,55

TEVEROLA

2,32

4,70

TORA E PICCILLI

3,58

7,91

TRENTOLA DUCENTA

2,07

5,02

VAIRANO PATENORA

17,86

39,71

VALLE AGRICOLA

3,92

9,59

VALLE DI MADDALONI

10,34

27,89

VILLA DI BRIANO

1,89

4,21

VILLA LITERNO

1,27

3,76

VITULAZIO

3,83

7,52
