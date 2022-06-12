20:21:59 Un casertano su 10 ha votato al referendum: è questa la media legata all’affluenza alle urne al rilevamento delle ore 19. Si aggira infatti intorno al 10% la percentuale di presenza ai seggi influenzata dai comuni impegnati anche nelle comunali.
Dove ci sono le amministrative c’è stato un effetto trascinamento che, comunque, non ha determinato grossi numeri.
Tra i comuni dove si è votato di più spiccano Dragoni con il 62,42%, Pietramelara con il 61.01%, Portico di Caserta con il 52,37%, Bellona con il 46,84%,
Tra i comuni dove si è votato di meno ci sono Arienzo con il 3,86%, Cervino con il 3,49%, Cancello ed Arnone con il 4%
Nelle città il dato è stato bassissimo. A Maddaloni ha votato il 4,89%, a Marcianise il 4,99%. Si sale a Santa Maria Capua Vetere con l’8,21% e a Caserta con l’8,64%.
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
Comuni
|
% ore 12
|
% ore 19
|
CASERTA
|
104 su 104
|
5,00
|
11,28
|
AILANO
|
2,48
|
6,06
|
ALIFE
|
2,29
|
5,13
|
ALVIGNANO
|
19,43
|
44,12
|
ARIENZO
|
1,59
|
3,86
|
AVERSA
|
2,90
|
6,49
|
BAIA E LATINA
|
2,77
|
6,25
|
BELLONA
|
21,17
|
46,84
|
CAIANELLO
|
4,90
|
12,97
|
CAIAZZO
|
4,08
|
9,28
|
CALVI RISORTA
|
19,98
|
46,40
|
CAMIGLIANO
|
3,59
|
7,56
|
CANCELLO ED ARNONE
|
1,81
|
4,00
|
CAPODRISE
|
2,90
|
5,82
|
CAPRIATI A VOLTURNO
|
2,22
|
6,43
|
CAPUA
|
15,80
|
40,97
|
CARINARO
|
2,75
|
6,44
|
CARINOLA
|
2,82
|
6,69
|
CASAGIOVE
|
4,06
|
9,12
|
CASAL DI PRINCIPE
|
2,15
|
5,27
|
CASALUCE
|
1,71
|
4,09
|
CASAPESENNA
|
2,41
|
5,46
|
CASAPULLA
|
3,86
|
8,20
|
CASERTA
|
4,05
|
8,64
|
CASTEL CAMPAGNANO
|
2,81
|
7,70
|
CASTEL DI SASSO
|
2,88
|
8,20
|
CASTEL MORRONE
|
2,52
|
5,94
|
CASTEL VOLTURNO
|
2,06
|
4,11
|
CASTELLO DEL MATESE
|
2,30
|
10,27
|
CELLOLE
|
2,70
|
5,34
|
CERVINO
|
1,12
|
3,49
|
CESA
|
1,83
|
4,30
|
CIORLANO
|
1,88
|
8,46
|
CONCA DELLA CAMPANIA
|
3,91
|
8,65
|
CURTI
|
3,85
|
8,07
|
DRAGONI
|
29,68
|
62,42
|
FALCIANO DEL MASSICO
|
24,37
|
44,07
|
FONTEGRECA
|
2,98
|
7,22
|
FORMICOLA
|
4,37
|
8,74
|
FRANCOLISE
|
3,10
|
6,61
|
FRIGNANO
|
2,14
|
4,79
|
GALLO MATESE
|
14,41
|
46,17
|
GALLUCCIO
|
4,29
|
9,74
|
GIANO VETUSTO
|
4,28
|
10,12
|
GIOIA SANNITICA
|
1,87
|
5,16
|
GRAZZANISE
|
2,81
|
5,45
|
GRICIGNANO DI AVERSA
|
2,20
|
4,93
|
LETINO
|
3,49
|
9,14
|
LIBERI
|
21,81
|
44,36
|
LUSCIANO
|
2,38
|
5,71
|
MACERATA CAMPANIA
|
3,43
|
7,67
|
MADDALONI
|
2,03
|
4,89
|
MARCIANISE
|
2,22
|
4,99
|
MARZANO APPIO
|
3,53
|
10,11
|
MIGNANO MONTE LUNGO
|
3,72
|
8,39
|
MONDRAGONE
|
23,06
|
47,96
|
ORTA DI ATELLA
|
1,71
|
4,21
|
PARETE
|
1,76
|
4,44
|
PASTORANO
|
26,66
|
50,81
|
PIANA DI MONTE VERNA
|
4,36
|
8,78
|
PIEDIMONTE MATESE
|
3,26
|
7,27
|
PIETRAMELARA
|
24,69
|
61,01
|
PIETRAVAIRANO
|
3,03
|
7,33
|
PIGNATARO MAGGIORE
|
3,58
|
7,35
|
PONTELATONE
|
1,71
|
4,90
|
PORTICO DI CASERTA
|
21,39
|
52,06
|
PRATA SANNITA
|
3,55
|
6,52
|
PRATELLA
|
2,30
|
8,10
|
PRESENZANO
|
2,91
|
7,12
|
RAVISCANINA
|
3,39
|
7,27
|
RECALE
|
23,33
|
48,52
|
RIARDO
|
4,29
|
7,43
|
ROCCA D'EVANDRO
|
3,81
|
7,22
|
ROCCAMONFINA
|
2,95
|
8,77
|
ROCCAROMANA
|
4,65
|
11,63
|
ROCCHETTA E CROCE
|
4,61
|
11,53
|
RUVIANO
|
3,84
|
8,04
|
SAN CIPRIANO D'AVERSA
|
2,02
|
6,06
|
SAN FELICE A CANCELLO
|
2,21
|
5,54
|
SAN GREGORIO MATESE
|
14,04
|
28,94
|
SAN MARCELLINO
|
2,02
|
4,99
|
SAN MARCO EVANGELISTA
|
2,46
|
5,43
|
SAN NICOLA LA STRADA
|
3,66
|
7,89
|
SAN PIETRO INFINE
|
3,47
|
6,67
|
SAN POTITO SANNITICO
|
2,68
|
8,45
|
SAN PRISCO
|
3,17
|
6,93
|
SAN TAMMARO
|
3,47
|
5,82
|
SANT'ANGELO D'ALIFE
|
2,79
|
6,04
|
SANT'ARPINO
|
2,16
|
4,79
|
SANTA MARIA A VICO
|
2,85
|
6,42
|
SANTA MARIA CAPUA VETERE
|
3,82
|
8,21
|
SANTA MARIA LA FOSSA
|
2,35
|
5,29
|
SESSA AURUNCA
|
2,69
|
6,70
|
SPARANISE
|
4,11
|
8,26
|
SUCCIVO
|
2,15
|
5,22
|
TEANO
|
19,07
|
46,55
|
TEVEROLA
|
2,32
|
4,70
|
TORA E PICCILLI
|
3,58
|
7,91
|
TRENTOLA DUCENTA
|
2,07
|
5,02
|
VAIRANO PATENORA
|
17,86
|
39,71
|
VALLE AGRICOLA
|
3,92
|
9,59
|
VALLE DI MADDALONI
|
10,34
|
27,89
|
VILLA DI BRIANO
|
1,89
|
4,21
|
VILLA LITERNO
|
1,27
|
3,76
|
VITULAZIO
|
3,83
|
7,52