11:00:20 «La casa come primo luogo di cura, in base a questo principio la giunta regionale della Campania recepisce le linee guida del modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare.

Si tratta di una buona notizia sul doppio versante del potenziamento dell’assistenza e della stabilizzazione dei precari impegnati in questo compito delicato. Questa delibera facilita il processo di stabilizzazione degli operatori domiciliari che sta mettendo in campo il direttore dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo e può fare da apripista verso un’operazione analoga con le altre figure professionali precarie impegnate anche nell’azienda ospedaliera.

Come consigliere regionale agevolerò questo percorso nell’interesse dei lavoratori e dell’assistenza territoriale». Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.