CAIAZZO. 'Cari Caiazzo…vediamoci a Caiazzo': è questo il titolo del 'Primo Raduno dei Caiazzo a Caiazzo' che si terrà sabato 2 luglio.

Il sindaco Stefano Giaquinto presenta l’evento affermando: «Il prossimo 2 luglio ci sarà uno spettacolo straordinario aperto a tutti. Vi invitiamo a visitare la nostra città, il nostro centro storico con le sue bellezze artistiche e naturali. Coloro che raggiungeranno Caiazzo, e che si chiamano Caiazzo, avranno degli sconti particolari presso le attività di ristorazione, di pernottamento e in tutti gli esercizi commerciali della città. La giornata sarà conclusa da uno spettacolo di Paolo Caiazzo in Piazza Santo Stefano alle ore 21,30. Con questa manifestazione puntiamo a promuovere in ogni angolo della provincia di Caserta, della Regione e non solo, la nostra bellissima città e le sue eccellenze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche. Inoltre, sarà un’occasione per incontrare altri dei tantissimi Caiazzo sparsi per la Campania e in tutta Italia».