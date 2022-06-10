catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
come si vota
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

15:03:16 E’ stabile il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Caserta: i casi attualmente sono 2652, 31 in più rispetto a ieri a causa dei 299 nuovi contagiati contro i 267 guariti.

La notizia peggiore è che si registra ancora una vittima.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 286 casi seguito da Aversa con 168 casi

127 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

105 i casi a Marcianise,

92 i casi a Maddaloni,

72 i casi a San Nicola la Strada,

67 i casi a Orta di Atella,

60 i casi a Mondragone,

57 i casi a Trentola Ducenta,

56 i casi a Capua,

54 i casi a Casagiove,

53 i casi a Cesa,

50 i casi a Casal di Principe,

47 i casi a San Prisco,

45 i casi a San Felice a Cancello,

44 i casi a Sessa Aurunca,

43 i casi a Sant’Arpino,

42 i casi a Cellole,

41 i casi a Lusciano,

38 i casi a San Marcellino,

34 i casi a Curti, Teverola,

33 i casi a Gricignano d’Aversa,

32 i casi a Recale, San Cipriano d’Aversa,

31 i casi a Macerata Campania, Succivo,

30 i casi a Alvignano, Capodrise, Portico di Caserta,

29 i casi a Santa Maria a Vico, Vitulazio,

28 i casi a San Tammaro, Vairano Patenora,

27 i casi a Caiazzo, Pietramelara, Pignataro Maggiore,

26 i casi a Casapulla,

23 i casi a Sparanise,

22 i casi a Castel Volturno,

21 i casi a Casapesenna, Teano,

20 i casi a Baia e Latina,

18 i casi a Casaluce, San Marco Evangelista,

17 i casi a Cancello ed Arnone, Carinola, Mignano Monte Lungo,

16 i casi a Frignano, Parete, Piedimonte Matese,

14 i casi a Bellona, Liberi, Pastorano, Pontelatone, Roccamonfina,

13 i casi a Ailano, Alife, Francolise,

12 i casi a Calvi Risorta, Pietravairano,

10 i casi a Arienzo, Pratella, Riardo, Rocca d’Evandro, Santa Maria la Fossa, Villa di Briano,

9 i casi a Carinaro, Sant’Angelo D’Alife,

7 i casi a Caianello, Castello del Matese,

6 i casi di Camigliano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Cervino, Falciano del Massico, Marzano Appio, Tora e Piccilli,

5 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Formicola, Gioia Sannitica, Valle di Maddaloni, Villa Literno,

4 i casi a Piana di Monte Verna,

3 i casi a Presenzano, San Potito Sannitico,

2 i casi a Galluccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Raviscanina, San Pietro Infine,

1 i casi a Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Fontegreca, Letino, Prata Sannita, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano.

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:81 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:487 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:297 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next