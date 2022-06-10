15:03:16 E’ stabile il numero dei positivi al Coronavirus in provincia di Caserta: i casi attualmente sono 2652, 31 in più rispetto a ieri a causa dei 299 nuovi contagiati contro i 267 guariti.
La notizia peggiore è che si registra ancora una vittima.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 286 casi seguito da Aversa con 168 casi
127 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
105 i casi a Marcianise,
92 i casi a Maddaloni,
72 i casi a San Nicola la Strada,
67 i casi a Orta di Atella,
60 i casi a Mondragone,
57 i casi a Trentola Ducenta,
56 i casi a Capua,
54 i casi a Casagiove,
53 i casi a Cesa,
50 i casi a Casal di Principe,
47 i casi a San Prisco,
45 i casi a San Felice a Cancello,
44 i casi a Sessa Aurunca,
43 i casi a Sant’Arpino,
42 i casi a Cellole,
41 i casi a Lusciano,
38 i casi a San Marcellino,
34 i casi a Curti, Teverola,
33 i casi a Gricignano d’Aversa,
32 i casi a Recale, San Cipriano d’Aversa,
31 i casi a Macerata Campania, Succivo,
30 i casi a Alvignano, Capodrise, Portico di Caserta,
29 i casi a Santa Maria a Vico, Vitulazio,
28 i casi a San Tammaro, Vairano Patenora,
27 i casi a Caiazzo, Pietramelara, Pignataro Maggiore,
26 i casi a Casapulla,
23 i casi a Sparanise,
22 i casi a Castel Volturno,
21 i casi a Casapesenna, Teano,
20 i casi a Baia e Latina,
18 i casi a Casaluce, San Marco Evangelista,
17 i casi a Cancello ed Arnone, Carinola, Mignano Monte Lungo,
16 i casi a Frignano, Parete, Piedimonte Matese,
14 i casi a Bellona, Liberi, Pastorano, Pontelatone, Roccamonfina,
13 i casi a Ailano, Alife, Francolise,
12 i casi a Calvi Risorta, Pietravairano,
10 i casi a Arienzo, Pratella, Riardo, Rocca d’Evandro, Santa Maria la Fossa, Villa di Briano,
9 i casi a Carinaro, Sant’Angelo D’Alife,
7 i casi a Caianello, Castello del Matese,
6 i casi di Camigliano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Cervino, Falciano del Massico, Marzano Appio, Tora e Piccilli,
5 i casi a Conca della Campania, Dragoni, Formicola, Gioia Sannitica, Valle di Maddaloni, Villa Literno,
4 i casi a Piana di Monte Verna,
3 i casi a Presenzano, San Potito Sannitico,
2 i casi a Galluccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Raviscanina, San Pietro Infine,
1 i casi a Capriati al Volturno, Castel Campagnano, Fontegreca, Letino, Prata Sannita, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano.