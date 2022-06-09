10:44:48 PORTICO DI CASERTA. A Corso Vittoria l'abbraccio dei portichesi al Sindaco Giuseppe Oliviero.

Da anni non vi era una cosi massiccia presenza ad un comizio cittadino a Portico di Caserta. Più di 800 persone sono accorse in Corso Vittoria per ascoltare Giuseppe Oliviero e la sua squadra.

Il sindaco uscente, coi modi pacati che lo contraddistinguono, ha spiegato in modo chiaro ed efficace quanto realizzato dal suo team nell'intero suo mandato e quanto si propone di fare nei prossimi cinque anni snantellando, pezzo per pezzo, quanto affermato dal suo competitor Cantiello.

Documenti alla mano Oliviero ha spiegato ai suoi concittadini tutti i progetti realizzati o in fase avanzate di realizzazione. Tutti senza creare alcun aggravio per i cittadini. Finanziamenti per circa 28 milioni di euro che andranno a risolvere tante problematiche mai affrontare da decenni. Brillanti gli interventi dei candidati consiglieri Stefano Stellato, new entry della squadra, e dell'assessore all'ambiente Biagio Iodice. Appuntamento venerdì in Piazza Rimembranza per la chiusura della campagna elettorale.

"Essere il vostro sindaco mi rende orgoglioso. Posso dirvi una sola parola: "Grazie". Sono state queste le parole di apertura di uno dei comizi più attesi di questa campagna elettorale, quello in Corso Vittoria sul quale ieri si è riversato un vero e proprio fiume di persone.

Oliviero e i suoi hanno portato all'attenzione dei cittadini le azioni messe in atto durante il quinquennio amministrativo e i risultati che oggi hanno consentito l'avvio di numerose opere pubbliche, tra cui l'abbattimento e il completo rifacimento del plesso di Portico Centro in Via Principe di Piemonte e del plesso di Via Collodi per un importo pari a più di 5 milioni di euro.

Proprio sull'avvio imminente dei lavori e le soluzioni adottate in vista del nuovo anno scolastico, l'attuale primo cittadino ha fornito ulteriori chiarimenti:

"La costruzione di una nuova scuola, simbolo di futuro e vita, dovrebbe essere festeggiata da tutti, indipendentemente dalle vesti politiche. L'astio, la mistificazione e la mancanza di onestà intellettuale, invece, hanno preso il sopravvento arrivando sui nostri competitor che arrivano a fare speculazioni anche sui nostri bambini.

Voglio rassicurare i miei concittadini che le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane sulla collocazione temporanea degli studenti avranno alla base due obiettivi: la salvaguardia del diritto allo studio e della salute dei nostri bambini. Tutto in piena concertazione con i tecnici, gli enti territoriali e soprattutto le famiglie.

La mia squadra prima che di candidati è fatta di padri, madri, nonni che, come tutti, hanno a cuore il presente e il futuro dei propri figli. La speculazione che ne viene fatta è la misura dell'onestà intellettuale dei miei avversari. Si costruisce sul dialogo e sul confronto non su mero terrorismo psicologico" - ha affermato Oliviero.

Sono stati molteplici gli argomenti toccati nel corso del comizio. Grande attenzione, in particolare, per un settore come quello dell'ambiente sul quale l'amministrazione di Oliviero ha riposto importanti sforzi al fine di implementare servizi (ultimo solo in ordine di tempo sarà la realizzazione dell'isola ecologica) e al tempo stesso di ridurre la tassa sui rifiuti urbani del 5%.

"La nostra squadra ha dimostrato di avere idee chiare, un programma in realizzazione e soprattutto di aver costantemente lavorato per trovare le modalità con cui mettere in atto il cambiamento. Altrove solo offese gratuite, tentativi di mistificazione della realtà e disinformazione, rivolte anche a persone non candidate che non hanno la possibilità di difendersi. Si usa chiunque e la qualunque pur di accaparrarsi qualche voto".