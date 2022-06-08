19:48:40 E’ stata fissata il 5 ottobre l’udienza di discussione del ricorso proposto dai Comuni di S. Nicola La Strada, Recale, Capodrise, Casagiove ed altri, rappresentati dall’Avvocato Amministrativista Paolo Centore, contro il Comune di Caserta per l’impugnazione della delibera di giunta comunale n. 79 del 26/06/2020 di approvazione del progetto definitivo del biodigestore sul territorio comunale di Caserta: gli enti locali hanno proposto il giudizio anche in relazione alla localizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti.

Nel corso del processo il Presidente del TAR Campania ha emesso il provvedimento n. 1173/2021 del 26/10/2021 con cui ha ordinato all’amministrazione comunale di Caserta di rendere documentati chiarimenti in ordine alla “persistente attualità” dell’approvazione e localizzazione dell’impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato impianto di compostaggio con recupero di biometano, censurato.

A fronte del mancato deposito di una relazione che chiarisca se è intenzione ancora o meno del Comune di Caserta di realizzare l’impianto, ed eventualmente la relativa localizzazione (Ponteselice o altra località) il difensore dei quattro comuni è stato costretto a depositare una nuova richiesta istruttoria al TAR Campania, poiché in un parallelo giudizio davanti ai Giudici Amministrativi hanno reso una la sentenza del 25/03/2022 in cui v’è il riferimento ad una decisione del Comune di Caserta, che sarebbe emersa nel corso di quel processo n°5707/2016 R.G., di realizzare l’impianto “….non più in località “Lo Uttaro” bensì in località “Ponteselice”….”, così testualmente scritto nella sentenza n°2020/2022 del TAR Campania.

Ciò ha costretto l’Avvocato Paolo Centore a depositare, nel mese di maggio 2022, una nuova istanza istruttoria al TAR Campania affinché il Giudice Amministrativo possa ordinare nuovamente al Comune di Caserta il deposito di chiarimenti in ordine alla localizzazione ed alla volontà di realizzare l’impianto di smaltimento rifiuti.

E la Sezione Prima del TAR ha fissato l’udienza pubblica del 05 ottobre 2022.