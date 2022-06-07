14:51:53 AVERSA. Ritorna lo spettacolo di beneficenza “Dammi la tua mano, adesso tutto pesa la metà” dell’associazione Il Coraggio dei Bambini.

Il 17 giugno allo stadio comunale di Aversa si raccolgono fondi per la ricerca sui tumori cerebrali infantili.

Un evento a sostegno della Fondazione Bambino Gesù per il Progetto di Ricerca in Neuro Oncologia dell'Ospedale Pediatrico di cui è referente la Dott.ssa Angela Mastronuzzi".

Dopo il successo degli anni passati che ha visto una partecipazione totale con più di 5.000 presenze, quest’anno si punta almeno a raddoppiare i partecipanti.

D’altronde la carrellata di artisti che hanno sposato il sodalizio aversano, sono d’avvero tanti, ma soprattutto sono di primordine.

La direzione artistica è affidata allo showman Antonio D’Ursi, in arte Tony Figo che segue l’associazione dalla prima edizione dello spettacolo, mentre la conduzione della serata, sempre dalla sua prima edizione, è affidata alla bravissima speaker radiofonica di Radio Kiss Kiss Italia, Maria Silvia Malvone. Da Tony Figo a Gigi & Ros, Paolo Caiazzo, Carmine Farago, Daniele Ciniglio, Massimo Bagnato, Davide De Marinis, Mr Hyde, Little Tony Family, Francesco Procopio, Marco Critelli, Vincenzo Albano, Luca Guadagnini e qualche sorpresa che ci hanno garantito non mancherà di sicuro, sono questi i nomi degli artisti che saranno presenti il 17 sul palco dell’associazione. Risate assicurate e tanta buona musica.

“Cerchiamo, oltre che raccogliere fondi a favore della ricerca – dichiara il Presidente dell’Associazione Alessandro Cannolicchio – di creare coscienza nei cittadini, nei confronti dei tumori cerebrali. Purtroppo esistono e non basta girare la testa dall’altra parte per non accorgersi di quanto soffrono i bambini. Oggi, nel 2022, abbiamo ancora la paura atavica di pronunciare le due parole Cancro e Tumore.”

Pochi mesi fa dalle pagine social hanno presentato il Presidente Onorario dell’associazione, la bravissima e bellissima Elisabetta Gregoraci, che sarà in collegamento video dalla Puglia in quanto in contemporanea inizia lo stesso giorno Battiti Live, che vedremo a luglio su Italia 1.

Ricordiamo che l’associazione è nata per volere della piccola Aurora Cannolicchio, figlia di Alessandro, Presidente dell’associazione Il coraggio dei Bambini e da mamma Liliana Mormone, dieci giorni prima che ci lasciasse. Per mantenere la promessa fatta alla piccola che chiese ai genitori di creare un’associazione che aiutasse i bambini malati come lei, i genitori continuano nel suo ricordo.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce con il Premio Aurora M. P. Cannolicchio. Il Comitato Esecutivo del sodalizio ha voluto fortemente questo premio, disegnato dal noto designer e grafico Alberto Grant, una vera e propria opera d’arte, realizzata in acciaio, rappresenta una sezione del mallo di una noce con un cervello.

Presidente della Giuria per l’anno 2022, Dott. Alessandro Bove, Dirigente Bancario, ma Presidente del Comitato d’Onore de Il Coraggio dei Bambini, sin dalla prima ora al fianco della famiglia Cannolicchio. Saranno premiati per la sezione medicina e ricerca i medici del Bambino Gesù, ovvero l’equipe del Prof. Franco Locatelli, la Dott.ssa Angela Mastronuzzi, la Dott.ssa Antonella Cacchione, il Dott. Andrea Carai, il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASL CE, Prof. Domenico Perri, il Direttore Generale dell’ASL CE Dott. Ferdinando Russo, l’Amministratore Unico del Gruppo Neuromed, Dott. Nicola Cantone. Per il sostegno alla ricerca e valorizzazione del territorio, invece saranno premiati, il Dott. Roberto Ricciardi, Presidente della BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli, il Dott. Alessandro Bove, Dirigente Bancario e il Dott. Sergio Di Meo. Mentre il Premio Coraggio 2022 andrà al Dott. Giuseppe Antoci, paladino dell’antimafia, già vittima nel 2016 di un attentato.

Ovviamente non può mancare il premio alla Presidente Onorario Elisabetta Gregoraci, per il sostegno, la vicinanza e lo sforzo profuso a favore dei tanti bambini malati e dell’associazione IL Coraggio dei Bambini.

Appuntamento quindi al 17 giugno c/o lo stadio comunale della cittadina Aversana, per una serata all’insegna dell’allegria, ma anche e soprattutto della solidarietà.