13:28:41 CAPUA. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto l’abbraccio di Capua questa mattina nel corso del suo tour che ha fatto tappa nel casertano per sostenere la campagna elettorale del M5S e del candidato sindaco di Capua Adolfo Villani.

Abbiamo dimostrato durante i primi mesi della pandemia che l'Italia ha carte in regola per guidare e indirizzare l'Europa. Grazie a quel lavoro abbiamo il Recovery, invece del Mes e della troika.

Ora possiamo essere protagonisti sulla guerra: basta riarmo ed escalation militare.Vogliamo che Draghi sia protagonista in Europa: non per proporre la pace, ma per imporla.

Conte su dichiarazioni Brunetta: un Ministro dice che il salario minimo non è nella cultura delle nostre relazioni industriali? Quindi nella nostra cultura c'è lo sfruttamento della manodopera per 3-4 euro l'ora? Noi diciamo no, ci batteremo fino alla fine per approvare il salario minimo.

Conte incontra Presidente regionale Ance. Presidente Ance Campania Luigi della Gatta a Conte: "grazie per il vostro impegno sul Superbonus". Conte: "è in corso un incredibile attacco concentrico contro il Superbonus. Eravamo fanalino di coda dell'edilizia, ora siamo i primi in Europa. È una misura di crescita economica e sostenibilità ambientale".

Conte incontra lavoratori del Bacino di Crisi Caserta. "Grazie Presidente per il sostegno del Movimento alle nostre difficoltà, De Luca non ci incontra". Conte si rivolge a De Luca: " De Luca deve incontrarvi, ascolto per le difficoltà dei lavoratori”.