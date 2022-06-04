19:45:19 CASERTA. Attimi di paura nel parcheggio dell’Iperion questa sera: erano circa le 19,30 quando improvvisamente un’auto ha preso fuoco.

Il fumo ha cominciato a sollevarsi in aria. Le fiamme hanno subito attirato l’attenzione delle persone che si trovavano all’interno della galleria commerciale che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Non cono chiare le cause che hanno determinato le fiamme. Il mezzo era parcheggiato nello spiazzale assieme ad altre auto quando ha preso fuoco.

Nelle prossime ore si avrà qualche dettaglio in più…

