17:11:13 C’è voglia di centro: le presenze di questa mattina alla convention di Noi di Centro a Napoli testimoniano quanto la possibilità che nasca un polo moderato sia più che concreta.

Lo conferma il coordinatore regionale Luigi Bosco, casapullese doc e assessore al Comune di Caserta, tra gli organizzatori dell’evento di questa mattina, che sottolinea la grande crescita che il partito sta vivendo.

«A sei mesi dall’evento del teatro Brancaccio di Roma, le presenze di questa mattina testimoniano quanta attenzione ci sia intorno ad un progetto di centro – ha sottolineato Bosco – c’è uno spazio importante che puntiamo ad occupare con il nostro progetto come testimoniato dalle tante adesioni che abbiamo riscontrato e stiamo riscontrando.

La sfida in questo momento è trovare i giusti alleati per costruire un progetto che si possa porre anche come alternativa all’attuale sistema bipolare».

Nutritissima la presenza casertana questa mattina a Napoli guidata oltre che dallo stesso Bosco, dalla consigliera regionale Maira Luigia Iodice e dal coordinatore provinciale Orlando De Cristofaro.

Spiccavano certamente le presenze dell’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio e dell’ex capogruppo del Pdl Roberto Desiderio attuali consiglieri del capoluogo e spettatori interessati all’evoluzione del progetto.

Presenti tra gli altri i consiglieri di Santa Maria Capua Vetere Francesco Petrella, Emilio Pardi con il coordinatore Giuseppe Avenia, i consiglieri comunali di Marcianise Antimo Rondello e Pasquale Salzillo accompagnati da Mimì Laurenza, amministratore di lungo corso della città.

Presente anche l’ex consigliera comunale di Maddaloni Francesca Benenati, il consigliere di Casal di Principe Luigi Petrillo.

Alla convention hanno partecipato Davide De Marco di Trentola Ducenta, Lena Licciardiello e Vittorio Lettieri di Gricignano d’Aversa, Gennaro Melchiorre e Raffaele Lettieri di San Felice a Cancello.

Non hanno fatto mancare la loro presenza il consigliere provinciale Giovanni Iovino, l’ex consigliere provinciale Gianluigi Santillo, il consigliere d’amministrazione dell’Asi Francesco Fabozzi, una folta delegazione dell’amministrazione di Casapulla guidata dal sindaco Renzo Lillo.

Ai lavori sono intervenuti Francesco Pecorario di Teverola, Francesco Magellano di Teano, Giuseppe De Cecio di Capua, Cosimo Cristillo candidato a sindaco di Portico di Caserta, Enzo Napolano referente dell’Alto Casertano e la consigliera di Caserta Liliana Trovato. A dare la carica il leader nazionale Clemente Mastella.

«Bisogna rompere le scatole a questo bipolarismo ormai storpio, dove dei putiniani e degli anti putiniani stanno insieme, dove c'è un populismo variegato che non è mai scomparso.

Bisogna avere un po' di coraggio.

Il coraggio deve essere chiesto a Renzi che deve fare meno tattica e scegliere - spiega - .noi puntiamo sull'idea di questa Margherita 4.0 per andare avanti, dopo di che andiamo avanti nei nostri territori come la Campania, la Puglia anche a costo di presentare le liste da soli".

Romperemo le uova ma non è che siamo disinteressati alla frittata politica che è molto importante per noi», spiega.

«Credo che sia troppo variegato e variato il mondo politico nulla può stare più insieme", aggiunge Mastella che cita il suo prof di filosofia: "Diceva io non so se le cose andranno meglio o andranno diversamente, quello che è certo è devono andare diversamente". "Siamo allo schifo, al peggio del peggio - dice ancora - spero che anche la tornata di giugno non recuperi questa dimensione di disfattismo politico per ragioni di clientele politiche che anche i M5S fanno».