13:47:53 L’Associazione Culturale “Medievocando” di Caiazzo, ameno e ridente centro della provincia di Caserta, incastonato nell’incantevole vallata del Medio Volturno, in data 25 e 26 giugno 2022 organizzerà, nel suggestivo centro storico della Città, la VI edizione della festa medievale per rivivere tradizioni, usi e costumi dei tempi antichi.

La rievocazione storica sarà l’occasione per godere della bravura e delle suggestive perfamance offerte dai vari gruppi di artisti.

Antiche suggestioni ed atmosfere evocative del contrastante Evo “di mezzo” avvolgeranno l’intero borgo, conducendo i visitatori attraverso un viaggio nel tempo cadenzato dall’austero incedere dei figuranti protagonisti del corteo storico.

All’evento, giunto alla sua sesta edizione, sono stati concessi i patrocini morali della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di Caiazzo e del Touring Club.

Passeggiando lungo il percorso appositamente tracciato dall’organizzazione si potranno ammirare gli incantevoli scorci sublimanti la fusione fra la scienza architettonica e la perfezione della natura, degustare le prelibatezze enogastronomiche tipiche del territorio e curiosare tra i banchetti del caratteristico mercatino storico.

Ed allora, non vi sia esitazione alcuna: per trascorrere un fine settimana all’insegna di cultura, divertimento e gusto Caiazzo è la meta giusta da raggiungere!