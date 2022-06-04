13:50:49 C’è l’ennesima vittima del Coronavirus in provincia di Caserta: lo riferisce il report dell’Asl che, comunque, fa segnare un calo dei positivi.
Sono stati 467 i guariti contro i 292 nuovi positivi per un calo di 176 casi che scendono al totale di 3418.
Il tasso di positività è del 13,39%.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 329 casi seguito da Aversa con 164 casi
140 i casi a Marcianise,
135 i casi a Maddaloni,
126 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
96 i casi a Orta di Atella,
90 i casi a Mondragone,
76 i casi a Trentola Ducenta,
72 i casi a San Nicola la Strada,
70 i casi a San Marcellino, Sessa Aurunca,
68 i casi a Capua, Casal di Principe,
59 i casi a Casagiove,
56 i casi a Lusciano,
55 i casi a Castel Volturno, San Felice a Cancello,
50 i casi a San Prisco,
48 i casi a Gricignano d’Aversa,
47 i casi a Cellole,
45 i casi a Capodrise, Sant’Arpino,
44 i casi a San Cipriano d’Aversa,
42 i casi a Cesa, Santa Maria a Vico,
41 i casi a Macerata Campania, Vairano Patenora,
37 i casi a Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Recale, Teverola,
36 i casi a Pietramelara,
34 i casi a Parete, San Tammaro,
33 i casi a Portico di Caserta, Succivo,
32 i casi a Calvi Risorta,
31 i casi a Carinola,
30 i casi a Caiazzo,
29 i casi a Teano,
28 i casi a Villa di Briano,
27 i casi a Casapulla, Vitulazio,
26 i casi a Mignano Monte Lungo, San Marco Evangelista,
25 i casi a Bellona, Castello del Matese, Pietravairano,
24 i casi a Casaluce,
23 i casi a Casapesenna,
22 i casi a Arienzo, Sparanise,
21 i casi a Frignano, Sant’Angelo D’Alife,
20 i casi a Baia e Latina, Curti,
19 i casi a Francolise, Rocca d’Evandro,
18 i casi a Alife, Carinaro, Roccamonfina,
17 i casi a Alvignano,
16 i casi a Presenzano,
15 i casi a Liberi,
14 i casi a Cervino, Riardo,
13 i casi a Cancello ed Arnone, Formicola,
12 i casi a Camigliano, Gioia Sannitica, Pastorano, San Potito Sannitico, Villa Literno,
11 i casi a Falciano del Massico, Pratella,
10 i casi a Grazzanise, Pontelatone,
9 i casi a Ailano, Ruviano, Tora e Piccilli,
8 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Piana di Monte Verna, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni,
6 i casi di San Pietro Infine,
5 i casi a Castel Morrone, Dragoni, Giano Vetusto,
4 i casi a Galluccio, Prata Sannita, Raviscanina,
3 i casi a Fontegreca, Letino, Roccaromana,
2 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,
1 i casi a Castel Campagnano, Ciorlano, Gallo Matese, Marzano Appio, Rocchetta e Croce, Valle Agricola.