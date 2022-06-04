mucherino
13:50:49 C’è l’ennesima vittima del Coronavirus in provincia di Caserta: lo riferisce il report dell’Asl che, comunque, fa segnare un calo dei positivi.

Sono stati 467 i guariti contro i 292 nuovi positivi per un calo di 176 casi che scendono al totale di 3418.

Il tasso di positività è del 13,39%.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 329 casi seguito da Aversa con 164 casi

140 i casi a Marcianise,

135 i casi a Maddaloni,

126 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

96 i casi a Orta di Atella,

90 i casi a Mondragone,

76 i casi a Trentola Ducenta,

72 i casi a San Nicola la Strada,

70 i casi a San Marcellino, Sessa Aurunca,

68 i casi a Capua, Casal di Principe,

59 i casi a Casagiove,

56 i casi a Lusciano,

55 i casi a Castel Volturno, San Felice a Cancello,

50 i casi a San Prisco,

48 i casi a Gricignano d’Aversa,

47 i casi a Cellole,

45 i casi a Capodrise, Sant’Arpino,

44 i casi a San Cipriano d’Aversa,

42 i casi a Cesa, Santa Maria a Vico,

41 i casi a Macerata Campania, Vairano Patenora,

37 i casi a Piedimonte Matese, Pignataro Maggiore, Recale, Teverola,

36 i casi a Pietramelara,

34 i casi a Parete, San Tammaro,

33 i casi a Portico di Caserta, Succivo,

32 i casi a Calvi Risorta,

31 i casi a Carinola,

30 i casi a Caiazzo,

29 i casi a Teano,

28 i casi a Villa di Briano,

27 i casi a Casapulla, Vitulazio,

26 i casi a Mignano Monte Lungo, San Marco Evangelista,

25 i casi a Bellona, Castello del Matese, Pietravairano,

24 i casi a Casaluce,

23 i casi a Casapesenna,

22 i casi a Arienzo, Sparanise,

21 i casi a Frignano, Sant’Angelo D’Alife,

20 i casi a Baia e Latina, Curti,

19 i casi a Francolise, Rocca d’Evandro,

18 i casi a Alife, Carinaro, Roccamonfina,

17 i casi a Alvignano,

16 i casi a Presenzano,

15 i casi a Liberi,

14 i casi a Cervino, Riardo,

13 i casi a Cancello ed Arnone, Formicola,

12 i casi a Camigliano, Gioia Sannitica, Pastorano, San Potito Sannitico, Villa Literno,

11 i casi a Falciano del Massico, Pratella,

10 i casi a Grazzanise, Pontelatone,

9 i casi a Ailano, Ruviano, Tora e Piccilli,

8 i casi a Caianello, Capriati al Volturno, Castel di Sasso, Piana di Monte Verna, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni,

6 i casi di San Pietro Infine,

5 i casi a Castel Morrone, Dragoni, Giano Vetusto,

4 i casi a Galluccio, Prata Sannita, Raviscanina,

3 i casi a Fontegreca, Letino, Roccaromana,

2 i casi a Conca della Campania, San Gregorio Matese,

1 i casi a Castel Campagnano, Ciorlano, Gallo Matese, Marzano Appio, Rocchetta e Croce, Valle Agricola.

